La roupie indienne devrait rester à l'intérieur d'une fourchette cette semaine et évoluer en phase avec l'indice du dollar, tandis que les rendements obligataires pourraient connaître une certaine hausse en l'absence de tout élément déclencheur majeur.

La roupie a terminé à 82,1615 contre le dollar vendredi, augmentant d'environ 0,5% pour la semaine, son meilleur niveau en quatre semaines.

La devise a atteint un sommet de 81,94 au cours de la semaine dernière, principalement en raison d'une vente du dollar après que les données ont montré une baisse de l'inflation aux États-Unis, ce qui a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale est peut-être à la fin de son cycle de hausse des taux d'intérêt.

Cette tendance devrait se poursuivre à moins que la roupie ne dépasse de manière convaincante le niveau de 81,70, a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises chez SMC Global.

Il s'attend à ce que la Reserve Bank of India (RBI) intervienne entre 81,70 et 81,80, ajoutant que c'est la principale raison pour laquelle les importateurs achètent des dollars dans les creux actuels.

Les intervenants de la Fed et les participants au Comité fédéral de l'Open Market se tiendront à l'écart des remarques publiques car la période d'interdiction avant la réunion a commencé, ont indiqué les analystes d'ING dans une note.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation de référence Inde 2033 a terminé à 7,0910% vendredi, ayant diminué de sept points de base (pb) la semaine dernière, après avoir augmenté au total de 12 pb au cours des trois semaines précédentes.

Les rendements ont chuté la semaine dernière en suivant les pairs américains, après que l'inflation plus faible que prévu ait fait craindre que la Fed ne suspende ses hausses de taux après une dernière augmentation en juillet.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans une fourchette de 7,08 %-7,15 % cette semaine, étant donné que le prochain élément déclencheur de la décision politique de la Fed n'est prévu que la semaine prochaine.

Néanmoins, les rendements sont sortis de leurs niveaux les plus bas lorsque la hausse des prix des denrées alimentaires a accéléré le taux d'inflation de détail en Inde en juin à 4,81%, mettant fin à quatre mois d'apaisement et plus élevé que les 4,31% de mai et les 4,58% attendus dans un sondage Reuters.

Avec une nouvelle hausse de l'inflation attendue, la RBI pourrait se montrer plus prudente dans sa gestion des taux d'intérêt.

"La prudence dans la déclaration de victoire sur l'inflation étant donné le risque d'inflation alimentaire, la motivation pour éviter un assouplissement prématuré des conditions financières et l'excédent élevé de liquidités de base plaident en faveur d'un statu quo sur la politique en août", a déclaré ICICI Securities Primary Dealership dans une note.

L'abondance de l'offre de dette à venir mettra également à mal l'appétit des investisseurs, comme en témoigne la demande d'adjudication de vendredi, où la demande pour l'obligation de référence a été légèrement plus faible qu'anticipé. ÉVÉNEMENTS CLÉS : Ventes au détail américaines pour juin - 18 juillet, mardi (18:00 p.m. IST) Mises en chantier américaines pour juin - 19 juillet, mercredi (18:00 p.m. IST) Demande initiale d'emploi américaine pour la semaine du 10 juillet - 20 juillet, jeudi (18:00 p.m. IST) Ventes de maisons existantes aux États-Unis pour juin - 20 juillet, jeudi (7:30 p.m. IST)