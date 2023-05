L'accord de dernière minute sur le relèvement du plafond de la dette américaine (31 400 milliards de dollars) risque de détourner l'attention de Wall street vers d'autres risques émergents, notamment les nouvelles hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et la réduction attendue des dépenses budgétaires.

Lors de sa réunion du 3 mai, la Réserve fédérale a indiqué qu'elle était disposée à interrompre son cycle de hausse des taux d'intérêt le plus agressif depuis le début des années 1980 lors de sa réunion qui se terminera le 13 juin, ce qui a incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers les actions et d'autres actifs plus risqués.

L'indice S&P 500 a progressé de plus de 9,4 % depuis le début de l'année et se négocie désormais à près de 19 fois ses bénéfices prévisionnels, ce qui correspond à la limite supérieure de sa fourchette historique. Les valeurs technologiques et de croissance mégacapitalisées, qui bénéficient de la baisse des taux d'intérêt, ont mené la progression du marché.

"Il y a eu un pivot dans les actions, avec l'idée que la Fed va faire une pause et revenir sur sa décision, ce qui a récompensé les actifs à risque", a déclaré Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

"Nous pensons que la hausse est limitée à partir de maintenant.

Depuis le 3 mai, Lorie Logan, présidente de la Réserve fédérale de Dallas, et James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, ont déclaré que l'inflation ne semblait pas ralentir assez rapidement.

Des données économiques inattendues et solides vendredi ont semblé les conforter dans leur position, avec une inflation sous-jacente de base de 4,7 %, en hausse par rapport aux 4,6 % de mars et bien au-dessus de l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais à environ 50 % la probabilité que la Fed relève encore ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 14 juin, contre 8,3 % il y a un mois.

Par ailleurs, un projet de loi du Congrès visant à relever le plafond de la dette devrait limiter les dépenses des programmes gouvernementaux.

Selon Tony Rodriguez, responsable de la stratégie de revenu fixe chez le gestionnaire d'actifs Nuveen, cette situation, combinée à la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt pour freiner l'inflation, pourrait contribuer à faire entrer l'économie américaine en récession, malgré la vigueur persistante du marché du travail.

"Nous nous attendons à un ralentissement de l'économie parce qu'un certain nombre d'éléments qui étaient des vents contraires deviennent des vents contraires.

L'économie américaine est restée étonnamment résistante, compte tenu des prévisions largement répandues à la fin de l'année 2022, selon lesquelles elle serait en récession dès le milieu de l'année. Les investisseurs suivront de près le rapport sur l'emploi de vendredi prochain afin d'évaluer la solidité du marché du travail et le potentiel des dépenses de consommation.

Dans l'ensemble, les analystes s'attendent à ce que le S&P 500 reflète une croissance des bénéfices de 1,2 % au troisième trimestre et de 9,2 % au quatrième trimestre, selon Refinitiv.

Bien que ces estimations stimulent actuellement le sentiment des investisseurs, les signes de vigueur économique pourraient laisser l'inflation plus élevée que la Fed ne le souhaiterait, ce qui entraînerait de nouvelles hausses de taux, a déclaré Josh Jamner, analyste en stratégie d'investissement chez ClearBridge Investments.

"C'est un moment où il faut choisir son poison", a-t-il déclaré. "Si nous obtenons un atterrissage en douceur, les multiples des actions sont menacés en raison de la hausse des taux de la Fed, et si nous obtenons des baisses de taux, cela signifie que l'économie est tombée en récession.

L'impasse sur le plafond de la dette a pesé sur les actions ces derniers jours, mais la plupart des investisseurs s'attendaient à ce que Washington parvienne à un accord. Cela signifie qu'il est peu probable que le marché des actions connaisse une reprise durable, a déclaré M. Roland.

En temps utile, le marché des actions commence à peine à intégrer les hausses de taux de la Fed, a-t-elle ajouté.

La hausse des taux au cours du second semestre 2023 continuera à peser sur les entreprises qui ont émis des emprunts pendant la période pandémique des taux très bas, et elles devront soit les rembourser, soit les refinancer, a déclaré Bryant VanCronkhite, gestionnaire de portefeuille senior chez Allspring Investments.

Selon S&P Global Ratings, quelque 6 500 milliards de dollars émis en 2020 et 2021 arriveront à échéance d'ici 2025.

"Les effets continus de la politique monétaire nous préparent à ce mur de la dette dont les gens ne parlent pas assez vigoureusement", a-t-il déclaré. (Reportage de David Randall ; édition de Michelle Price et Richard Chang)