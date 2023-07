La semaine prochaine, le rallye des actions américaines sera confronté à un point d'inflexion potentiel, car la Réserve fédérale devrait procéder à ce qui pourrait être la dernière hausse de taux de son cycle de resserrement de la politique monétaire le plus agressif depuis des décennies.

Au début de l'année, de nombreux investisseurs s'attendaient à ce que la hausse des taux d'intérêt entraîne une récession qui nuirait encore plus aux actions après la forte baisse de 2022. Au lieu de cela, l'économie américaine s'est avérée résistante, alors même que la Fed a progressé dans sa lutte contre l'inflation - un "scénario Boucles d'or" idéal qui, selon de nombreux observateurs, soutiendra les actions. Le S&P 500 a progressé de près de 19 % depuis le début de l'année et a clôturé jeudi à 4 534,87 points, soit seulement 6 % de moins que le sommet historique atteint en janvier 2022.

Alors que les investisseurs s'attendent généralement à ce que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 26 juillet, beaucoup espèrent également des signes indiquant que les décideurs politiques sont plus confiants dans la poursuite du ralentissement de l'inflation, éliminant ainsi la nécessité pour la Fed de relever davantage les coûts d'emprunt et soutenant la thèse qui a contribué à soutenir les actions au cours des dernières semaines.

"Une grande partie du marché est toujours guidée par la macroéconomie et l'inflation est toujours au centre des préoccupations. Ce que la Fed fera et dira la semaine prochaine sera crucial", a déclaré Cliff Corso, directeur des investissements chez Advisors Asset Management.

Les attentes d'une toile de fond macroéconomique bénigne et la fin du resserrement de la politique monétaire de la Fed ont poussé certains analystes à réviser leur opinion sur le niveau des actions cette année.

Jonathan Golub, de Credit Suisse, a relevé mardi son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 4 050 à 4 700, en citant des perspectives économiques plus solides et des attentes de bénéfices élevés dans les secteurs de la technologie et des services de communication.

Tom Lee, de Fundstrat Global Advisors, a relevé son objectif de fin d'année à 4825 au début du mois, tandis qu'Ed Yardeni, de Yardeni Research, prévoit que le S&P 500 atteindra 5400 dans les 18 prochains mois.

Parallèlement, un indicateur suivi par la National Association of Active Investment Managers a montré que l'exposition des stock pickers aux actions était à son plus haut niveau depuis novembre 2021, quelques mois avant que la Fed n'entame son cycle de relèvement des taux.

"Les investisseurs baissiers ont dû capituler", a déclaré Liz Ann Sonders, responsable de la stratégie d'investissement chez Charles Schwab. "Nous observons un contexte fondamental de baisse de l'inflation, de données économiques solides, d'une meilleure confiance des consommateurs et d'une baisse du dollar, ce qui constitue une très bonne recette pour réaliser des gains."

Eric Freedman, directeur des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, a augmenté ses positions en actions au cours des derniers mois et se montre de plus en plus optimiste à l'égard du secteur technologique, car il s'attend à ce que les bénéfices des entreprises s'améliorent à mesure que l'économie reste résistante.

"Les consommateurs ont été aidés par un marché de l'emploi tendu et des gains solides en termes de salaires réels, et dans le même temps, nous constatons de réels progrès sur le front de l'inflation", a-t-il déclaré.

Dans le même temps, les prévisions d'une récession - considérées comme une fatalité au début de l'année - sont de moins en moins sombres.

Lundi, Goldman Sachs a ramené à 20 % la probabilité d'une récession aux États-Unis au cours des 12 prochains mois, contre 25 % précédemment, estimant que le ralentissement de l'inflation pourrait permettre à la Fed d'abaisser ses taux sans précipiter la récession. Le mois dernier, la banque a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500, le faisant passer de 4 000 à 4 500.

Pourtant, de nombreux stratèges restent baissiers, se méfiant des insuffisances de la saison des bénéfices en cours et des surprises quant à la durabilité de l'inflation.

Sunitha Thomas, gestionnaire de portefeuille senior chez Northern Trust, pense que l'inflation sera plus tenace que prévu et a réduit son exposition aux actions au cours des derniers mois.

"Nous disons à nos clients que le marché a connu une très bonne progression pour de très bonnes raisons, mais que le moment est venu de le rééquilibrer", a-t-elle déclaré.

L'augmentation des valorisations est un autre sujet de préoccupation, le S&P 500 se négociant actuellement à 20,8 fois les bénéfices prévisionnels, contre environ 16 fois au début de l'année.

Toutefois, Christopher Tsai, directeur des investissements chez Tsai Capital, ne craint pas d'acheter sur un marché surévalué. Il a ajouté huit sociétés à son portefeuille cette année, dont le fournisseur d'indices MSCI Inc et la société de santé animale Zoetis Inc, qui, selon lui, ont été négligées dans la progression du marché.

"Il est difficile de trouver des noms qui sont massivement surévalués", a-t-il déclaré.