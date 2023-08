Les actions américaines ont progressé vendredi avant le discours très attendu du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au sommet de Jackson Hole, qui pourrait indiquer la décision de la banque centrale en matière de taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion en septembre.

M. Powell devrait prononcer un discours à 10 h 05 ET (1405 GMT) lors d'une conférence de recherche à laquelle participeront les principaux banquiers centraux du monde.

Les analystes pensent qu'une forte tendance dovish de la part de Powell est peu probable et s'attendent à ce qu'il laisse la porte ouverte à un nouveau resserrement pour freiner l'inflation.

"Il est peu probable qu'il dise que la lutte contre l'inflation est terminée (et) que nous mettons fin à la période de resserrement restrictif", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef du marché chez Spartan Capital Securities.

"Il continuera probablement à dire qu'ils (la Fed) vont continuer à surveiller les données sur l'inflation mois par mois, comme ils l'ont fait jusqu'à présent.

Les investisseurs suivront également de près la lecture finale de l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, prévue à 10h00 (heure de l'Est).

Une série de données économiques solides, y compris une baisse des demandes d'allocations chômage la semaine dernière, indiquant une demande de consommation robuste et un marché du travail tendu, a atténué les espoirs selon lesquels la Fed pourrait être proche de la fin de son cycle d'augmentation des taux.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders parient sur une pause dans les hausses de taux en septembre, passant de 89 % il y a une semaine à 80,5 %, tandis que les chances d'une hausse de taux de 25 points de base en novembre sont passées de 33 % à près de 42 %.

Néanmoins, le Nasdaq, à forte composante technologique, a augmenté de 1,9 % cette semaine, en grande partie grâce à une hausse des actions des grandes capitalisations boursières à l'approche des résultats du deuxième trimestre de Nvidia, qui ont été publiés mercredi.

Les actions de Nvidia ont glissé de 1,3 % après avoir presque effacé tous leurs gains au cours de la session précédente, certains traders ayant pris leurs bénéfices à la suite d'une prévision exceptionnelle de la part du concepteur de puces.

Les actions d'autres mégacapitales de croissance ont été mitigées, avec Tesla en hausse de 1,4 % et Alphabet en baisse de 0,7 %.

Le secteur de la consommation discrétionnaire de l'indice S&P a augmenté de 0,9 %, tandis que l'indice de l'énergie a progressé de 0,7 %.

À 9:33 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 214,00 points, soit 0,63%, à 34 313,42, le S&P 500 était en hausse de 21,96 points, soit 0,50%, à 4 398,27, et le Nasdaq Composite était en hausse de 78,41 points, soit 0,58%, à 13 542,38.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans et celui du bon à deux ans ont légèrement augmenté avant le discours de Powell.

Les actions de Marvell Technology ont chuté de 5,4 % après que le fabricant de puces ait enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en raison de la faiblesse du marché des entreprises.

Les actions de l'entreprise de vêtements Gap ont augmenté de 4,0 % après que la société a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, tandis que Nordstrom a glissé de 4,1 % après que la chaîne de grands magasins a laissé ses prévisions inchangées.

Hawaiian Electric a chuté de 19,1 % après que le comté de Maui a intenté un procès à la compagnie d'électricité et que S&P a abaissé sa note de crédit en raison de l'examen minutieux de son rôle dans les incendies de forêt de Maui.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,33 contre 1 sur le NYSE et de 2,16 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P n'a enregistré aucun nouveau plus haut sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 5 nouveaux plus hauts et 40 nouveaux plus bas.