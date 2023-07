(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Le marché de l'énergie est en baisse, mais le marché de l'électricité est en baisse.

* Exxon signale une forte baisse de ses bénéfices

* Les chiffres de l'emploi privé aux Etats-Unis dépassent les attentes en juin - ADP

* Les offres d'emploi américaines chutent en mai

* Les indices sont en baisse : Dow 1,31%, S&P 1,11%, Nasdaq 1,27%.

6 juillet (Reuters) - Wall Street a chuté jeudi, sous la pression d'un bond des rendements des bons du Trésor américain après que des données signalant un marché de l'emploi résistant ont alimenté les craintes que la Réserve fédérale ne maintienne ses taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant une période plus longue.

Le rapport ADP sur l'emploi national a montré que les emplois privés ont augmenté plus que prévu en juin, ce qui indique que le marché du travail reste solide malgré les risques croissants de récession liés à la hausse des taux d'intérêt.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans, un indicateur des attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté à la suite de ces données, tandis que le rendement du bon du Trésor à deux ans a atteint son niveau le plus élevé depuis juin 2007.

Un rapport séparé a montré que les offres d'emploi, un indicateur de la demande de main-d'œuvre, ont chuté en mai, mais sont restées élevées malgré les 500 points de base d'augmentation des taux de la Fed.

"Le marché voit qu'il n'y a pas de véritable soulagement sur le marché de l'emploi en ce qui concerne la nécessité pour la Fed de suspendre à nouveau ses hausses de taux en juillet", a déclaré David Russell, vice-président de l'intelligence économique chez TradeStation.

"La Fed n'a plus à se préoccuper de l'emploi et peut donc s'attaquer de front à l'inflation.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont vu une augmentation de la probabilité d'une nouvelle hausse des taux par la Réserve fédérale en novembre, les traders prenant en compte une probabilité de 47% à la mi-journée, contre 36% la veille, selon FedWatch du CME.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, membre votant du comité de fixation des taux de la Fed, a déclaré jeudi qu'il aurait été tout à fait approprié de relever les taux lors de la réunion de juin.

Wall Street a clôturé en baisse mercredi après que les minutes de la Fed aient montré qu'une grande majorité des décideurs politiques s'attendaient à un nouveau resserrement de la politique, même s'ils ont convenu de maintenir les taux stables en juin.

À 12:02 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 449,43 points, ou 1,31%, à 33,839.21, le S&P 500 était en baisse de 49,55 points, ou 1,11%, à 4,397.27, et le Nasdaq Composite était en baisse de 174,97 points, ou 1,27%, à 13,616.68.

Les valeurs bancaires américaines ont chuté et l'indice KBW Regional Banking Index a atteint son plus bas niveau depuis près de deux semaines, en raison des inquiétudes persistantes sur la santé des prêteurs à la suite de la crise des banques régionales et avant les résultats du deuxième trimestre qui commencent la semaine prochaine.

Meta Platforms a glissé de 0,2 %, mais a tout de même surperformé ses pairs après que le parent Facebook ait pris pour cible Twitter avec son application Threads qui a attiré des millions d'utilisateurs dans les heures qui ont suivi son lancement mercredi.

Exxon Mobil a baissé de 4,0% en signalant une forte baisse de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, les prix du gaz naturel et les marges de raffinage du pétrole diminuant, selon un dépôt réglementaire.

JetBlue Airways a chuté de 6,4 % après que la société a déclaré qu'elle suivrait l'ordonnance d'un juge américain en mai pour mettre fin à une alliance avec American Airlines afin de protéger l'achat prévu de Spirit Airlines pour 3,8 milliards de dollars.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 10,69 contre 1 sur le NYSE et de 5,32 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau plus haut et deux nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 92 nouveaux plus bas. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru. Rédaction de Vinay Dwivedi et Shinjini Ganguli)