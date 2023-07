Les marchés boursiers mondiaux ont progressé vendredi, tandis que le dollar s'est maintenu à un niveau proche de ses plus bas niveaux depuis 15 mois, après que les données sur l'inflation aux États-Unis ont déclenché cette semaine une vague d'optimisme chez les investisseurs, qui pensaient que la Réserve fédérale américaine approchait de la fin de son cycle de relèvement des taux d'intérêt.

Les données ont montré mercredi que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis plus de deux ans, et jeudi, la plus faible augmentation de l'inflation à la production aux États-Unis depuis près de trois ans. Vendredi, le gouvernement a indiqué que les prix à l'importation aux États-Unis avaient baissé de 0,2 % le mois dernier et que le moral des consommateurs américains avait atteint son niveau le plus élevé depuis près de deux ans.

Les investisseurs misant sur des perspectives d'inflation plus modérées, l'indice MSCI World Equity a atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année. Il était en hausse de 0,1 % sur la journée de vendredi, après une semaine de gains qui l'a mis sur la voie de sa plus forte hausse hebdomadaire depuis novembre 2022 et de ses niveaux les plus élevés depuis le début de l'année 2022.

Wall Street a progressé pour la cinquième journée consécutive vendredi, après que certains des principaux prêteurs du pays, dont JPMorgan Chase et l'assureur UnitedHealth Group, ont lancé la saison des résultats du deuxième trimestre sur une bonne note.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,45 %, à 34 549,15, le S&P 500 a gagné 0,10 %, à 4 514,5 et le Nasdaq Composite a ajouté 0,12 %, à 14 155,78.

Les indices boursiers européens ont peu varié, avec le STOXX en baisse de 0,11 % et le FTSE 100 de Londres en baisse de 0,08 %. Le DAX allemand était en baisse de 0,2 %, revenant sur ses récents gains.

Michele Morganti, stratège principal en matière d'actions chez Generali Investments à Rome, a appelé à la prudence.

Il a déclaré que les ratios cours/bénéfice étaient "exubérants" par rapport aux taux réels et à la croissance économique, en particulier aux États-Unis.

"Nous restons prudents sur les actions à court terme en raison de la faiblesse de l'inflation de base, du resserrement des conditions de crédit et des indicateurs macroéconomiques qui pointent vers le sud", a déclaré M. Morganti dans un courriel.

REBOND DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES

Les rendements des obligations d'État américaines ont légèrement rebondi vendredi après les fortes baisses enregistrées en début de semaine. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en hausse de 5,7 points de base à 3,817%.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 14 points de base à 4,751 %.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont peu changé vendredi, les obligations conservant leurs gains après un puissant rallye de deux jours déclenché par des chiffres d'inflation faibles aux États-Unis.

Les opérateurs du marché monétaire s'attendent toujours à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base le 26 juillet, mais ils ont réduit les chances d'une autre hausse cette année.

Norman Villamin, stratège en chef de l'UBP, a déclaré qu'il s'attendait à une nouvelle hausse des taux de la Fed en juillet, mais que la réunion de septembre était plus incertaine.

"Nous sommes probablement plus proches de la fin du cycle", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que l'on s'attendait toujours à ce que l'inflation dépasse les objectifs à long terme.

"Obtenir un taux d'inflation de 3 % est une chose, revenir à 2 % sera une tâche beaucoup plus difficile", a déclaré M. Villamin. "Cela met un plancher à la baisse des rendements obligataires.

LA BAISSE DU DOLLAR EST UN FREIN

Le dollar est resté proche de son plus bas niveau depuis 15 mois vendredi et s'apprêtait à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre, suite à l'affaiblissement des données sur l'inflation américaine.

L'euro est resté stable à 1,1232 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 16 mois.

Sur les marchés pétroliers, le baril de Brent, référence mondiale, a oscillé autour de 80 dollars vendredi, le sentiment de hausse de la demande américaine étant renforcé par les perturbations de l'offre en Libye et au Nigéria.

Le Brent était à 79,87 dollars, en baisse de 1,83% sur la journée ; le brut américain a chuté de 1,91% à 75,42 dollars le baril.

L'or a légèrement baissé vendredi, après avoir gagné au cours des cinq dernières sessions, alors que les attentes croissantes d'une pause dans les hausses de taux américains ont mis le lingot sur la voie de son plus grand gain hebdomadaire depuis avril. L'or au comptant a atteint 1 960,24 dollars l'once.