12 juin (Reuters) - Les principaux indices de Wall street ont progressé lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation et la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine, tandis qu'Oracle Corp a atteint un record avant la publication de ses résultats trimestriels plus tard dans la journée.

L'indice des prix à la consommation du département du travail américain devrait montrer un léger ralentissement de l'inflation en mai, mais les prix de base devraient rester élevés.

Les traders considèrent qu'il y a 74 % de chances que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt dans la fourchette de 5 % à 5,25 % mercredi, tout en estimant qu'il y a 51 % de chances qu'elle augmente ses taux de 25 points de base en juillet, selon l'outil Fedwatch du CME.

"La Fed continue de marcher sur cette ligne très fine entre un resserrement trop important qui entraînerait l'économie dans une récession ou un resserrement insuffisant qui maintiendrait l'inflation à un niveau élevé", a déclaré Melissa Brown, responsable mondiale de la recherche appliquée chez Qontigo.

"Tant que l'inflation ne sera pas faible ou en baisse pendant plusieurs mois, le chiffre global restera supérieur à l'objectif de 2 % fixé par la Fed. Le marché semble penser que les taux vont rester stables".

L'indice de référence S&P 500 a enregistré des gains pour la quatrième semaine consécutive vendredi, s'appuyant sur une hausse de 20 % depuis ses plus bas niveaux d'octobre 2022, annonçant le début d'un nouveau marché haussier tel que défini par certains acteurs du marché.

Une reprise des actions des mégacapitalisations, des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu et l'espoir que la Fed pourrait approcher de la fin de son cycle de resserrement ont fait grimper les indices ces dernières semaines.

Depuis la semaine dernière, la hausse s'est étendue au-delà des mégacapitalisations pour inclure des secteurs plus sensibles à l'économie tels que l'énergie et l'industrie, ainsi que les petites capitalisations, car les données continuent de montrer que l'économie américaine résiste malgré des taux d'intérêt plus élevés.

Goldman Sachs a relevé vendredi son objectif de cours de fin d'année pour l'indice de référence S&P 500 de 4 000 à 4 500, citant l'élargissement de la reprise du marché.

L'indice de volatilité CBOE a légèrement augmenté après avoir atteint des niveaux pré-pandémiques la semaine précédente, en hausse de 0,89 point à 14,72.

Oracle a progressé de 4,3 %, atteignant un record historique alors que J.P. Morgan a relevé son objectif de cours à 109 dollars, avant la publication des résultats du quatrième trimestre de la société de logiciels d'entreprise et d'informatique dématérialisée plus tard dans la journée.

Les valeurs technologiques ont mené les gains parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, tandis que les valeurs énergétiques ont baissé de 0,5 %, à la suite d'une baisse des prix du pétrole brut.

À 9 h 43 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 115,88 points, soit 0,34 %, à 33 992,66, le S&P 500 était en hausse de 12,75 points, soit 0,30 %, à 4 311,61, et le Nasdaq Composite était en hausse de 62,98 points, soit 0,47 %, à 13 322,12.

Nasdaq Inc a chuté de 9,8% après que l'opérateur boursier ait déclaré qu'il achèterait la société de logiciels Adenza appartenant à Thoma Bravo- pour 10,5 milliards de dollars.

Les actions de Biogen ont légèrement augmenté de 1,0 % après qu'un groupe de conseillers de la FDA américaine ait soutenu à l'unanimité son médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, laissant espérer qu'une approbation traditionnelle du traitement ne s'accompagnerait pas de nouvelles mises en garde importantes en matière de sécurité.

Les actions Adobe ont gagné 1,6 % après que Jefferies a relevé l'objectif de prix du fabricant de photoshop à 530 $, le deuxième plus élevé à Wall street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,13 contre 1 sur le NYSE et de 1,58 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré six nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 32 nouveaux records et 28 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Shristi Achar A et Sruthi Shankar à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)