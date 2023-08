(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les ventes au détail de juillet augmentent plus que prévu

* Nvidia progresse alors qu'UBS et Wells Fargo relèvent leurs prévisions de résultats

* Les grandes banques américaines chutent alors qu'un rapport les met en garde contre des dégradations.

* Les contrats à terme sont en baisse : Dow 0,72%, S&P 0,61%, Nasdaq 0,56%.

15 août (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse mardi après qu'une hausse plus forte que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis a alimenté les craintes que la Réserve fédérale ne maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Le rapport du département du commerce a montré que les ventes au détail ont augmenté de 0,7 % le mois dernier, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,4 %, ce qui suggère que l'économie américaine reste forte.

Les données du mois de juin ont été révisées à la hausse pour refléter une croissance des ventes de 0,3 %, contre 0,2 % précédemment.

Le rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans a également augmenté pour atteindre un plus haut de près de 10 mois, et était en dernier lieu en hausse à 4,27%. La probabilité d'une pause dans les hausses de taux de la Fed lors de sa réunion de septembre est tombée à 86,5 %, contre 89 % avant la publication des données.

"Étant donné que nous sommes très vigilants à l'égard de la Fed et de ce qu'elle fera en septembre, il n'est pas surprenant que le marché ait réagi avec nervosité", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management à Boston.

"Le chiffre des ventes au détail pourrait indiquer que la Fed continuera à relever ses taux.

La hausse des rendements des bons du Trésor a pesé sur les actions après que les données sur les prix à la production, plus élevées que prévu la semaine dernière, ont alimenté les craintes que la Fed ne maintienne ses taux à un niveau plus élevé que prévu.

Nvidia a été une exception parmi les principales valeurs technologiques et de croissance, augmentant de 2,2 % dans les échanges de prémarché mardi après qu'UBS et Wells Fargo aient relevé leurs objectifs de prix sur le titre.

Tesla a glissé de 0,7 % après que le constructeur automobile électrique a introduit deux versions moins chères de sa berline Model S et de son SUV Model X aux États-Unis.

Les actions cotées en bourse des sociétés chinoises JD.Com, Alibaba Group et Bilibili ont glissé entre 0,7 % et 1,2 % après une nouvelle série de données économiques décevantes en Chine qui ont incité Pékin à réduire ses taux directeurs.

À 8:44 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 253 points, ou 0,72%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 27,5 points, ou 0,61%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 85,75 points, ou 0,56%.

Parmi les autres valeurs, General Motors a chuté de près de 1 % dans les échanges avant bourse après que Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans le constructeur automobile.

La société Berkshire de Warren Buffett a annoncé un nouvel investissement dans le constructeur de maisons D.R. Horton, ce qui a fait grimper ses actions de 2,2 %.

JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo ont perdu entre 1,4 % et 1,8 % à la suite d'un rapport selon lequel l'agence de notation Fitch pourrait rétrograder les grandes banques américaines. (Reportage d'Amruta Khandekar, Shristi Achar A et Shashwat Chauhan ; Rédaction de Maju Samuel et Vinay Dwivedi)