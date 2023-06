(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* PayPal s'ajoute à l'achat par KKR de 44 milliards de dollars de prêts "buy now, pay later" (achetez maintenant, payez plus tard).

* Adobe chute alors que les régulateurs de l'UE enquêtent sur l'accord avec Figma

* Dice Therapeutics saute sur l'accord avec Eli Lilly

* Les contrats à terme sont en baisse : Dow 0,28%, S&P 0,21%, Nasdaq 0,09%.

20 juin (Reuters) - Les indices boursiers américains devaient ouvrir en baisse mardi à la suite des commentaires hawkish de certains responsables de la Réserve fédérale la semaine dernière, tandis que PayPal a grimpé après avoir accepté de vendre une partie de ses prêts européens "buy now, pay later" (achetez maintenant, payez plus tard).

Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en baisse vendredi, plombés par le recul des grandes valeurs du marché, les commentaires des responsables de la Fed ayant réduit l'optimisme sur le fait que la banque centrale approchait de la fin de ses hausses agressives de taux d'intérêt.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a averti vendredi que "l'inflation de base ne diminue pas comme je le pensais". Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il était "à l'aise" avec de nouvelles hausses de taux, étant donné que l'inflation n'était toujours pas sur la voie d'un retour à 2 %.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, 74 % des traders estiment qu'il n'y aura qu'une seule hausse des taux de 25 points de base cette année, attendue en juillet, alors que la banque centrale américaine a indiqué que les coûts d'emprunt pourraient augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici à la fin de l'année.

Les investisseurs attendent les commentaires du vice-président de la Fed, Michael Barr, plus tard dans la journée, et le témoignage semestriel sur la politique monétaire du président de la Fed, Jerome Powell, devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants des États-Unis, mercredi.

"Les investisseurs commencent une nouvelle semaine écourtée par les fêtes, après avoir enregistré des gains importants, et se préparent à quelques jours de Powell au Capitole", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

"Il (Powell) sera très prudent pour parler du consensus actuel autour de la table de la Fed lors de la dernière réunion, car il y a encore beaucoup de données à diffuser d'ici la prochaine réunion en juillet."

Parmi les valeurs individuelles, PayPal Holdings a augmenté de 1,6 % après que la société d'investissement KKR & Co a accepté d'acheter jusqu'à 40 milliards d'euros (43,71 milliards de dollars) des prêts "buy now, pay later" de l'opérateur de paiements en Europe.

Les actions cotées en bourse de sociétés chinoises, dont Alibaba Group, JD.com et PDD Holdings, ont chuté de 2 % à 5 % dans les échanges avant bourse, la Chine ayant réduit moins que prévu ses taux d'intérêt de référence.

Alibaba Group a également annoncé que Daniel Zhang quitterait ses fonctions de PDG et de président du conseil d'administration pour se concentrer sur la division "cloud" de la société.

À 9h00 ET, les e-minis du Dow Jones étaient en baisse de 94 points, soit 0,27%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 9,75 points, soit 0,22%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 18 points, soit 0,12%.

Tesla Inc a gagné 0,5 % après que Reuters a rapporté que Rivian Automotive Inc a accepté d'adopter la norme de recharge nord-américaine du géant des véhicules électriques dès le printemps 2024.

Adobe Inc a perdu 0,8 % à la suite d'un rapport selon lequel les régulateurs antitrust européens se préparent à lancer une enquête formelle sur l'accord de rachat de 20 milliards de dollars de la société pour la plateforme de conception basée sur le cloud Figma plus tard dans l'année.

Nike a glissé de 1,7 % après que Morgan Stanley a signalé le risque de pression sur les marges dû à la surabondance des stocks.

Dice Therapeutics Inc a bondi de 38,1 % après qu'Eli Lilly and Co a déclaré qu'il achèterait le fabricant de médicaments dans le cadre d'un accord entièrement en espèces pour environ 2,4 milliards de dollars.

Lazard Ltd a bondi de 3,9 % après que le fonds souverain d'Abu Dhabi, ADQ, a rompu les négociations avec la banque d'investissement en vue de la privatiser au début de l'année, selon un rapport. (Rapport de Shristi Achar A, Shubham Batra et Johann M Cherian à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)