Les indices boursiers américains étaient prêts à ouvrir en hausse lundi sur l'optimisme concernant un accord probable pour relever la limite de la dette américaine alors que la date limite se rapproche, tandis que les investisseurs attendaient les commentaires des décideurs de la Réserve fédérale tout au long de la semaine.

Le président Joe Biden a déclaré au cours du week-end qu'il prévoyait de rencontrer les dirigeants du Congrès mardi et qu'il restait optimiste quant à la conclusion d'un accord sur le relèvement de la limite d'emprunt de 31,4 billions de dollars.

L'impasse qui dure depuis des mois à Washington a aggravé les inquiétudes économiques mondiales, alors qu'un nouveau rapport non partisan du Congrès fait état d'un "risque significatif" de défaut de paiement historique au cours des deux premières semaines de juin. "Étant donné qu'une date butoir approche pour le plafond de la dette, il est plus probable que les investisseurs se réveillent cette semaine et anticipent une résolution", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

"Et comme Washington divulgue progressivement des informations sur l'évolution des discussions, cela renforce probablement la confiance des investisseurs.

À 8:42 a.m. ET, les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 51 points, soit 0,15 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 7,5 points, soit 0,18 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 20,75 points, soit 0,15 %.

Les investisseurs suivront également les discours d'une série de responsables de la Réserve fédérale cette semaine, y compris le président Jerome Powell vendredi, pour obtenir des indices sur les réductions potentielles des taux cette année.

Le président de la Fed d'Atlanta

Raphael Bostic a déclaré lundi qu'il ne s'attendait pas à des réductions de taux d'intérêt cette année, car il ne voit pas l'inflation diminuer aussi rapidement que les participants au marché le pensent.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, et Lisa Cook, gouverneur du Fed Board, figurent parmi les autres responsables de la Fed qui s'exprimeront plus tard dans la journée.

Les contrats à terme ont également réduit certains gains après que l'indice "Empire State" de la Réserve fédérale de New York sur les conditions commerciales actuelles ait baissé à une lecture de 31,8 en mai, contre les attentes d'une baisse de 3,75.

Les ventes au détail, les données sur le logement et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage seront également surveillées tout au long de la semaine, après que les données de vendredi ont montré que le sentiment des consommateurs s'est effondré à un plus bas de six mois en mai, et que les attentes d'inflation à long terme aux États-Unis ont grimpé à leur plus haut niveau depuis 2011.

Parmi les actions, Oneok Inc a chuté de 5,6 % dans les échanges avant bourse après avoir accepté dimanche d'acheter l'opérateur américain de pipelines Magellan Midstream Partners dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 18,8 milliards de dollars, y compris la dette. Les actions de Magellan ont augmenté de 15,3 %.

Les actions d'Alphabet Inc, société mère de Google, ont chuté de 1 % après que Loop Capital a rétrogradé ses actions de "acheter" à "conserver", tandis que les actions de Meta Platforms Inc ont augmenté de 1,1 % après que la société de courtage a relevé son action de "conserver" à "acheter".

Charles Schwab Corp a ajouté 2,2 % après que Raymond James a relevé la société de services financiers à "surperformance" de "performance du marché" en raison de sa capacité à attirer de nouveaux comptes. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Saumyadeb Chakrabarty)