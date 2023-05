Les principaux indices de Wall street ont terminé en baisse mercredi, les discussions entre la Maison Blanche et les représentants républicains sur le relèvement du plafond de la dette américaine se prolongeant sans accord.

L'absence de progrès dans le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, avant la date butoir du 1er juin, ainsi que plusieurs séries de négociations non concluantes, ont rendu les investisseurs plus nerveux alors que le risque d'un défaut de paiement catastrophique se profile à l'horizon.

Le président démocrate Joe Biden et les négociateurs du républicain Kevin McCarthy ont eu des discussions que la Maison Blanche a qualifiées de productives.

"Jusqu'à hier, les investisseurs étaient très optimistes quant à la résolution du problème du plafond de la dette américaine", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en investissements chez Edward Jones. "Mais maintenant que nous nous rapprochons ... de la date X du 1er juin, nous constatons à nouveau une certaine prudence.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 30,11 points, soit 0,73 %, pour terminer à 4 115,47 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 76,46 points, soit 0,61 %, pour s'établir à 12 483,78 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 253,32 points, soit 0,77%, à 32 802,19 points.

L'indice de volatilité CBOE, connu comme la jauge de la peur de Wall street, a oscillé autour de ses plus hauts niveaux depuis trois semaines.

La politique de la Réserve fédérale était également au centre de l'attention. Les actions ont maintenu leur baisse après la publication des minutes de la réunion de la Fed des 2 et 3 mai, montrant que les responsables de la Fed étaient "généralement d'accord" le mois dernier sur le fait que la nécessité de nouvelles augmentations des taux d'intérêt "était devenue moins certaine".

Les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale interrompe sa campagne agressive de relèvement des taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, s'est dit préoccupé par l'absence de progrès en matière d'inflation et, bien qu'il soit possible de ne pas relever les taux d'intérêt lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain, il est peu probable que la banque centrale mette un terme à sa campagne de relèvement des taux.

L'économie se porte toujours bien et il n'y a pas vraiment, du point de vue de la Fed, de raison de renoncer à une politique monétaire plus stricte, a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management.

Du côté des entreprises, les actions de Citigroup Inc. ont chuté, la banque ayant renoncé à vendre son unité mexicaine Banamex, spécialisée dans les produits de consommation, pour un montant de 7 milliards de dollars, et ayant décidé de la coter en bourse à la place.

Les actions d'Agilent Technologies Inc ont chuté après que la société a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

Les actions d'Intuit Inc, propriétaire de TurboTax, ont baissé après des prévisions de bénéfices décevantes. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi et David Gregorio)