(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* La croissance de l'emploi privé est plus faible que prévu.

* HP chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année en cours

* Rite Aid glisse après l'abaissement de la note de S&P Global

* Les contrats à terme sont en hausse : Dow 0,08%, S&P 0,04%, Nasdaq 0,07%.

30 août (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street devraient progresser à l'ouverture mercredi, de nouvelles données économiques faisant état d'un ralentissement de l'économie américaine, ce qui entretient l'espoir que la Réserve fédérale puisse suspendre ses hausses de taux en septembre.

Le rapport ADP sur l'emploi national a montré que le nombre d'emplois privés a augmenté de 177 000 en août, par rapport aux estimations de 195 000, signalant une détente du marché de l'emploi.

Les investisseurs ont également été rassurés par les nouveaux chiffres du produit intérieur brut (PIB) qui ont montré que l'économie américaine a progressé de 2,1 % au deuxième trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation préliminaire d'une croissance de 2,4 %.

"Ces rapports (emplois privés et PIB) ont été positifs pour le marché, même s'ils étaient un peu faibles", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille principal chez Globalt Investments.

"Le marché pense qu'il est presque certain que la Fed ne relèvera pas ses taux en septembre et qu'il lui reste quelques options pour la fin de l'année.

Les paris des traders sur le fait que la Fed laissera les taux d'intérêt inchangés en septembre s'élevaient à près de 91 %, contre 88,5 % avant les données, selon l'outil FedWatch du CME.

Les investisseurs attendent maintenant l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, la mesure préférée de l'inflation par la Fed, et les chiffres de l'emploi non agricole prévus respectivement jeudi et vendredi, pour plus d'indices sur les taux d'intérêt.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé à 4,10 %, ce qui a soutenu certaines actions de croissance, Nvidia, Apple et Alphabet ayant progressé de 0,2 % à 0,7 %.

Les actions de sociétés chinoises cotées aux États-Unis, dont PDD Holdings, JD.com, Baidu et Alibaba, ont chuté de 1,8 % à 1 % en raison des inquiétudes concernant le marché immobilier du pays et les relations commerciales entre Washington et Pékin.

La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a réaffirmé la volonté des entreprises américaines de faire des affaires en Chine après l'avoir qualifiée d'"invincible".

À 8:46 a.m. ET, les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 29 points, soit 0,08%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 1,75 points, soit 0,04%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 10,25 points, soit 0,07%.

Les actions de HP Inc ont chuté de 8,3 % dans les échanges avant bourse, le fabricant d'ordinateurs personnels ayant revu à la baisse ses prévisions annuelles en raison du ralentissement de la demande.

Rite Aid a chuté de 6,2% après que S&P Global Ratings ait abaissé la note du détaillant de médicaments en raison de risques de restructuration accrus.

Texas Instruments a chuté de 1,7 % après que Bernstein a rétrogradé le fabricant de puces analogiques de "market perform" à "underperform".

Brown-Forman a chuté de 3,5 % après que le fabricant de whisky Jack Daniels a manqué ses estimations de ventes et de bénéfices pour le premier trimestre. (Reportage de Shristi Achar A et Amruta Khandekar à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza et Vinay Dwivedi)