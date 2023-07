(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Procès-verbal : Presque tous les responsables de la Fed se sont mis d'accord pour sauter la hausse de juin.

* Les stocks de chips chutent en raison des restrictions à l'exportation imposées par la Chine.

* Les commandes d'usines américaines pour le mois de mai sont inférieures aux attentes

* Les indices sont en baisse : Dow 0,37%, S&P 0,17%, Nasdaq 0,12%.

(Mise à jour en milieu d'après-midi)

5 juillet (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont légèrement baissé mercredi à la suite de la publication de données économiques tièdes aux Etats-Unis et en Chine, tandis que les actions ont maintenu leurs pertes après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale.

Le procès-verbal a montré qu'une Fed unie a accepté de maintenir les taux d'intérêt lors de la réunion de juin afin de gagner du temps et d'évaluer si d'autres hausses de taux seraient nécessaires.

Les actions ont continué à baisser légèrement après la publication en milieu d'après-midi des minutes attendues, les investisseurs s'attendant largement à ce que la banque centrale augmente ses taux lors de sa prochaine réunion à la fin du mois.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 126,07 points, soit 0,37 %, à 34 292,4, le S&P 500 a perdu 7,71 points, soit 0,17 %, à 4 447,88 et le Nasdaq Composite a perdu 16,50 points, soit 0,12 %, à 13 800,27.

Les nouvelles commandes de produits fabriqués aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en mai, selon les données du gouvernement, alimentant les craintes d'un ralentissement économique. Dans le même temps, l'activité des services en Chine a progressé au rythme le plus lent en cinq mois en juin, selon une enquête du secteur privé.

D'autres données économiques, notamment le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, sont attendues dans le courant de la semaine et pourraient contribuer à déterminer la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.

"Si nous continuons à observer un ralentissement de l'inflation, il est possible qu'il n'y ait pas d'autres hausses de taux, mais rien de tel n'a été révélé dans les minutes de la Fed", a déclaré Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities.

"Nous aurons une bien meilleure idée de la situation lorsque nous aurons une autre donnée importante vendredi avec le rapport sur l'emploi et les données sur l'inflation la semaine prochaine.

Les actions du secteur des puces ont chuté après que la Chine a déclaré qu'elle contrôlerait les exportations de certains métaux largement utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs, alors que les tensions entre Pékin et Washington augmentent au sujet de l'accès aux puces électroniques de haute technologie.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor a perdu 1,7 %, Intel perdant 2,5 % et Texas Instruments 1,3 %.

Les actions de Meta Platforms ont augmenté de 3,5 % avant la sortie attendue de son application rivale de Twitter, Threads, jeudi.

Les grandes capitalisations boursières telles que Meta sont à l'origine des gains enregistrés depuis le début de l'année par les principaux indices boursiers, y compris la plus forte hausse du Nasdaq Composite au premier semestre depuis 40 ans.

Nous pourrions assister à un recul des plus grandes actions, mais à un rattrapage des actions moyennes, a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital. Nous sommes à la recherche d'une certaine convergence (rapports de Lewis Krauskopf et Sinead Carew à New York, Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Marguerita Choy et Vinay Dwivedi).