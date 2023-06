New York (awp/afp) - La Bourse de New York a viré au rouge juste après la décision de la banque centrale américaine (Fed) mercredi de faire une pause dans les hausses de ses taux, mais sans doute de les relever plus tard dans l'année.

Vers 18H30 GMT, quelques minutes après la publication du communiqué de la Fed annonçant sa décision, l'indice Dow Jones perdait 1,11%, le Nasdaq baissait de 0,49% et le S&P 500 reculait de 0,51%.

La Fed a laissé son taux principal directeur en l'état, mais prévoit de le relever encore d'ici à la fin de l'année, selon ses dernières projections.

Sur le marché obligataire, le rendement sur les bons du Trésor à deux ans, les plus sensibles aux taux à court terme, grimpait à 4,75% contre 4,66% la veille. Celui à dix ans restait stable à 3,81%.

Le taux au jour le jour de la Fed demeure dans la fourchette de 5,00%-5,25% afin que la banque centrale se donne le temps "d'évaluer (...) les implications de la politique monétaire", explique l'institution monétaire dans son communiqué.

Mais les responsables du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) voit ce taux monter à 5,6% en moyenne d'ici à la fin de l'année, alors qu'en mars dernier, leur projection était de 5,1%.

