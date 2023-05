Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mercredi que si les courbes de rendement inversées dans le contexte d'une inflation stable indiquent souvent de mauvaises perspectives économiques, l'inversion actuelle de la courbe de rendement pourrait signaler des temps utiles à venir.

"Ce que vous voyez dans l'inversion n'est pas tant la crainte de mauvais résultats économiques à l'avenir, mais la conviction et la confiance que nous allons faire baisser l'inflation et que les taux seront plus bas à l'avenir une fois que nous y serons parvenus", a déclaré M. Waller lors d'un sommet économique de l'université de Californie à Santa Barbara.

Et la réduction de l'inflation, a-t-il ajouté, est son principal objectif. "Je suis à mon poste pour essayer de faire baisser l'inflation.