ABN Amro IS : "l'économie américaine devrait se situer entre 2 et 3% au second semestre"

Le 24 juin 2024 à 14:45

"Les chiffres PMI américains ont surpris à la hausse, tant dans le secteur des services que dans celui de l'industrie manufacturière. Le rapport fait état d'une forte demande, en particulier dans le secteur des services. La décélération généralisée des prix constitue également une bonne nouvelle pour la Fed", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet de la publication des chiffres PMI aux Etats-Unis pour le mois de juin.



Malgré une légère perte de vitesse ces derniers mois, l'économie américaine reste dynamique, avec une croissance qui devrait se situer entre 2 et 3 % au second semestre.



"Cette publication contraste avec les chiffres européens publiés plus tôt dans la journée. Si cet écart de croissance économique se confirmait, il pourrait conduire à une potentielle forte divergence de politique monétaire entre la Fed et la BCE. Ces bons chiffres donnent une certaine marge de manœuvre à la Fed, qui peut attendre de voir les composantes essentielles de l'inflation décélérer avant de procéder à sa première baisse de taux", explique Christophe Boucher.



Jusqu'à présent, la Fed a fait le bon choix, en attendant que l'inflation décélère progressivement, sans se précipiter sur une baisse de taux alors que les taux d'intérêt actuels ne pèsent pas trop sur l'activité.



La Fed est notoirement versatile, et en fonction des données futures, il ne serait pas surprenant de ne pas voir de baisse de taux en 2024.



En tout état de cause, un tel scénario n'est pas de nature à choquer le marché, qui ajuste ses anticipations depuis le début de l'année sans générer de stress majeur.