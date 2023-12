Les indices indiens de référence Nifty 50 et Sensex ont atteint de nouveaux sommets historiques vendredi, ouvrant potentiellement la voie à leur plus longue série de gains hebdomadaires en près de six ans, alors que le rallye mondial s'est prolongé sur les paris élevés d'une réduction des taux américains d'ici mars 2024.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,58% à 21 306,05 points, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,54% à 70 898,30 points, à 10:04 a.m. IST.

L'indice des technologies de l'information (IT), à forte pondération, a gagné environ 2 % et a été l'un des principaux gagnants sectoriels.

Les sociétés informatiques, qui tirent une grande partie de leurs revenus des États-Unis, ont fait un bond de 4,5 % cette semaine, ce qui constitue leur meilleure performance depuis un mois.

Cette hausse intervient après que le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu les risques d'une baisse des taux trop tardive, mercredi, ce qui a renforcé les attentes d'une réduction des taux de 25 points de base (pb) d'ici mars 2024 et a alimenté un rallye sur les marchés boursiers mondiaux.

L'indice des métaux a gagné 1,8 %, aidé par un bond des prix mondiaux des métaux alors que le dollar américain a été mis sous pression suite au commentaire dovish de la Fed sur la trajectoire future des taux.

Un dollar américain faible rend les métaux moins chers pour les détenteurs d'autres devises.

Les indices indiens Nifty 50 et Sensex ont gagné environ 1,5 % chacun cette semaine, s'apprêtant à réaliser leur plus longue série de gains hebdomadaires conjoints depuis janvier 2018.

Le Nifty est en passe de réaliser son septième gain hebdomadaire consécutif, ajoutant 11,8% sur la période, y compris la hausse de vendredi, grâce à de solides données macroéconomiques nationales, au retour des entrées étrangères, à la baisse des prix du pétrole et à des perspectives de taux d'intérêt favorables à l'échelle mondiale

L'indice de référence se trouve dans une zone de surachat depuis 13 sessions, atteignant des records dans 10 d'entre elles.

"La tendance du marché à court terme reste positive", a déclaré Nagaraj Shetti, analyste principal de la recherche technique chez HDFC Securities.

Il est possible que le Nifty atteigne l'important niveau de résistance de 21 550, a ajouté Shetti.