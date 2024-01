Les actions indiennes sont susceptibles d'ouvrir en hausse mercredi, s'opposant à la faiblesse des actions asiatiques plus larges avant la décision de politique de la Réserve fédérale américaine et les commentaires attendus plus tard dans la journée.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 21 615 points à 8h12 IST, suggérant que le NSE Nifty 50 ouvrira au-dessus de sa clôture de mardi à 21 522,10.

Le Nifty 50 et le BSE Sensex ont chuté mardi, entraînés par les valeurs financières et les prises de bénéfices des poids lourds de l'indice.

Les actions asiatiques ont chuté mercredi, entraînées par des données économiques faibles en Chine, tandis que les actions de Wall Street ont été mitigées dans la nuit après que les données sur l'emploi aux États-Unis aient renforcé les doutes sur les réductions anticipées des taux d'intérêt.

"Alors que la Fed devrait maintenir le statu quo, les commentaires concernant la trajectoire future des taux seront importants pour les marchés mondiaux", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche pour les particuliers chez Motilal Oswal Financial Services.

"Nous nous attendons à ce que les actions domestiques restent volatiles jusqu'à ce que les deux grands événements, la politique de la Fed américaine et le budget intérimaire de l'Inde, se déroulent", a ajouté M. Khemka.

La Fed devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés, tandis que le gouvernement indien devrait annoncer son budget intérimaire jeudi.

L'indice de volatilité Nifty a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois, à 16,10, mardi.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu des actions pour une valeur d'environ 19,71 milliards de roupies (237,1 millions de dollars) mardi, selon les données de la bourse.

Les investisseurs institutionnels nationaux sont restés acheteurs nets, ajoutant des actions pour une valeur de 10,03 milliards de roupies.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Tata Consultancy Services : La société a annoncé une extension de 15 ans de son partenariat avec l'assureur britannique Aviva.

** Mahindra and Mahindra Financial Services : La société a enregistré une baisse de son bénéfice net consolidé au cours du trimestre de décembre.

** Larsen and Toubro : La société n'a pas atteint ses prévisions de bénéfices pour le trimestre de décembre et a signalé une hausse des coûts logistiques.

** Dr Reddy's Laboratories : L'entreprise a dépassé ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à la bonne performance de son activité de médicaments génériques sur les marchés américain et européen.

** Principaux résultats mercredi : Maruti Suzuki India, Sun Pharmaceutical Industries. (1 $ = 83,1220 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)