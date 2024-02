Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse vendredi, suivant les gains des pairs asiatiques après que les données du marché du travail américain aient indiqué un ralentissement de l'économie, fournissant un soutien à la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 21 912 points à 8h20 IST, suggérant que le NSE Nifty 50 ouvrira au-dessus de sa clôture de jeudi à 21 697,45.

Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse la nuit dernière, et les marchés asiatiques ont ouvert en hausse.

Les données du marché de l'emploi américain ont montré jeudi une faible dynamique de l'emploi, alimentant les attentes d'une réduction potentielle des taux par la Fed.

Les données ont fait suite à la pause des taux de la banque centrale américaine mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, approuvant la force de l'économie et signalant que les taux avaient atteint leur maximum.

La probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base en mai est passée de 46,3 % à 59,6 %, tandis que la probabilité d'une réduction des taux en mars a diminué à la suite des commentaires de Powell et des dernières données, selon l'outil FedWatch de CMEGroup.

"Bien que la Fed se soit abstenue de s'engager sur la date à laquelle elle réduirait ses taux, elle a reconnu le refroidissement de l'inflation et le fait que les taux sont à leur apogée", a déclaré Abhishek Goenka, fondateur et PDG de la société de gestion de trésorerie et de patrimoine IFA Global.

Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi non agricole de janvier, prévu après les heures d'ouverture du marché indien vendredi, qui sera crucial pour orienter le calendrier de la Fed concernant le début de son cycle d'assouplissement des taux.

Les indices indiens Nifty 50 et BSE Sensex ont enregistré des pertes marginales jeudi, suite à l'annonce par le gouvernement d'un objectif de réduction du déficit fiscal pour l'exercice 2025 dans le budget intérimaire.

"La détermination à poursuivre la consolidation fiscale sera appréciée par les investisseurs mondiaux et locaux", a déclaré Dhiraj Relli, directeur général et PDG de HDFC Securities.

Le budget intérimaire aura un impact à court terme "neutre à légèrement positif" sur les marchés indiens, a ajouté M. Relli.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Hero MotoCorp : Le marqueur de deux roues a enregistré une hausse de 21,6% en glissement annuel de ses ventes totales en janvier.

** Rites : La société de services d'ingénierie a enregistré une baisse de 12,5 % de son bénéfice consolidé au cours du trimestre de décembre.

** NMDC : la société a enregistré une hausse de 8% de sa production de minerai de fer en janvier, tandis que ses ventes ont augmenté d'environ 19%.

** FSN E-Commerce Ventures : La société a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars : La société a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars dans sa filiale américaine Nysaa Beauty.

** Principaux résultats vendredi : UPL, Tata Motors, Interglobe Aviation. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)