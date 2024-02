Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Les actions ayant conservé l'essentiel des gains récents, les obligations plus anxieuses sont de nouveau au centre de l'attention - mais les Treasuries ont bénéficié d'une pause décente mardi au cours d'une semaine chargée en ventes de nouvelles dettes et en mises à jour sur l'inflation.

Les marchés de la dette ont été perturbés lundi par la vente d'un montant record de 127 milliards de dollars de dette à coupon lors de deux adjudications de bons du Trésor à deux et cinq ans, et de 42 milliards de dollars de bons à sept ans mardi.

La demande de papier a permis de maintenir les rendements à leur plus haut niveau depuis deux mois. Les rendements à deux et dix ans ont de nouveau baissé cette nuit, en raison de la faiblesse des ventes de logements neufs aux États-Unis en janvier, liée aux conditions météorologiques, et de l'impasse de cette semaine au Congrès sur le financement de l'État.

Alors que l'offre importante de nouvelles dettes est devenue une caractéristique du marché, la tension a été accrue par le refus obstiné de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt alors qu'elle continue à scruter le paysage de l'inflation à la recherche de signes de chaleur.

Le patron de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a de nouveau respecté cette ligne lundi et a profité de son premier discours sur la politique monétaire pour réaffirmer l'accent mis sur la menace d'une inflation élevée et sur la patience en matière de réduction des taux.

Et ce tableau ne sera pas plus clair avant la publication, jeudi, de l'importante mesure de l'inflation PCE.

Entre-temps, la toile de fond des prix de l'énergie dans l'histoire de l'inflation est restée confuse, avec des signaux contradictoires en provenance du Moyen-Orient. De nouvelles attaques contre la navigation en mer Rouge ont été juxtaposées à certains signes d'une percée dans les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza.

Alors qu'il doit rencontrer aujourd'hui les chefs de file du Congrès au sujet de l'interruption du financement du gouvernement, le président américain Joe Biden a déclaré cette nuit qu'Israël avait accepté de cesser ses attaques contre Gaza pendant le mois sacré musulman du Ramadan, alors que le Hamas examinait un accord de trêve comprenant un échange de prisonniers et d'otages.

Ces deux questions étant liées, les commentaires de M. Biden sont intervenus alors que le Commandement central américain a affirmé que les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, avaient tiré en vain un missile sur le pétrolier Torm Thor, battant pavillon américain, dans le golfe d'Aden, le 24 février.

De plus, la Russie a décrété une interdiction des exportations d'essence pour une durée de six mois à compter du 1er mars.

Si l'on tient compte de tout cela, les prix du brut américain ont légèrement augmenté mardi, bien qu'ils soient loin des sommets de trois mois atteints la semaine dernière.

À Wall Street, la fin de la saison des bénéfices des entreprises se déroule tandis que l'agenda macroéconomique est dominé par les chiffres de la confiance des consommateurs pour le mois de février.

À l'étranger, l'inflation de base des consommateurs japonais a ralenti pour le troisième mois consécutif en janvier, mais n'est pas tombée en dessous de l'objectif de 2 % de la banque centrale comme prévu, ce qui maintient l'espoir que la Banque du Japon mettra fin aux taux d'intérêt négatifs d'ici le mois d'avril.

Toutefois, les questions concernant les conditions déflationnistes à long terme dans la quatrième économie mondiale ont été soulignées par des données montrant que le nombre de bébés nés au Japon a chuté pour la huitième année consécutive pour atteindre un nouveau record à la baisse en 2023.

Le Nikkei 225, très dynamique, s'est maintenu à de nouveaux records, mais le yen s'est légèrement raffermi.

Les actions étaient généralement plus élevées dans le monde entier mardi, les principaux indices chinois progressant à nouveau et les actions liées à l'intelligence artificielle ayant bondi de 5,2 %.

Dans l'attente des prochaines décisions politiques de l'Assemblée nationale populaire du 5 mars, l'attention s'est concentrée sur les nouvelles mesures réglementaires visant à endiguer la fuite des capitaux et la spéculation sur les marchés.

Standard Chartered a déclaré qu'elle avait suspendu les nouveaux investissements de ses clients en Chine dans des produits offshore via un canal basé sur des quotas, face à une augmentation de la demande d'investissements à l'étranger due à la faiblesse du marché local et de la monnaie.

Ailleurs, le bitcoin - en hausse de plus de 10 % en deux séances - a atteint son plus haut niveau en deux ans mardi, grâce aux signes d'achat de crypto-monnaies par de grands acteurs, tandis que son rival plus petit, l'éther, a dépassé les 3 200 dollars pour la première fois depuis 2022.

Un événement de "réduction de moitié" du bitcoin en avril - un processus conçu pour ralentir la libération du bitcoin - est maintenant à l'ordre du jour.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi : * Confiance des consommateurs américains en février, commandes de biens durables en janvier, prix des logements en décembre, enquête de la Fed de Richmond sur les entreprises en février, enquête de la Fed de Dallas sur le secteur des services * Jeffrey Schmid, président de la Réserve fédérale de Kansas City, Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision ; Dave Ramsden, gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre * Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, tient une conférence de presse avant les réunions financières du G20 et du G7 au Brésil * Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 7 ans * Bénéfices des entreprises américaines : Workday, Universal Health, eBay, Agilent, Axon, Constellation Energy, Sempra, Lowe's, JM Smucker, American Tower, Republic Services, First Solar, American Electric Power Co, Henry Schein, Pinnacle West, Norwegian Cruise Line.