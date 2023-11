Les habitants d'Acapulco, frappés par un ouragan dévastateur, doivent maintenant faire face à un autre fléau qui s'est installé dans le sillage de la tempête : l'amoncellement d'ordures dans les rues, qui alimente les craintes de propagation de maladies dans la station balnéaire mexicaine.

L'ouragan Otis, qui a frappé Acapulco aux premières heures du 25 octobre, a été la tempête la plus puissante jamais enregistrée sur la côte pacifique du Mexique, tuant des dizaines de personnes et détruisant des milliers d'habitations dans cette ville de près de 900 000 habitants.

Ses vents de 266 km/h ont provoqué d'importantes inondations, détruisant le mobilier, la literie et les appareils électroménagers qui ont été jetés à l'extérieur des maisons, à côté de sacs de déchets organiques en décomposition qui ont dégagé des odeurs nauséabondes dans la ville.

Le gouvernement a envoyé des milliers de soldats pour aider à nettoyer Acapulco, mais les habitants disent que les déchets ont envahi certains quartiers si rapidement que même la circulation est bloquée.

"Ils doivent venir chercher les ordures parce qu'il y en a trop", a déclaré Rosa Pacheco, du quartier de La Mira, dans l'ouest de la ville, où certains habitants ont dû enlever les ordures des routes pour permettre aux voitures de circuler.

"Il n'y a presque plus de passage, parce qu'il y a de plus en plus de déchets chaque jour", a ajouté cette femme au foyer de 46 ans.

L'autorité mexicaine de protection civile n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais le gouvernement a déclaré que le nettoyage d'Acapulco était une priorité absolue.

Interrogé sur les ordures cette semaine, le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré que les autorités procédaient à la fumigation de la ville pour prévenir les maladies et qu'elles allaient s'occuper du problème.

"Tout sera nettoyé", a-t-il déclaré.

La nourriture, l'eau et les autres produits de première nécessité se sont raréfiés après le saccage des magasins et les coupures d'électricité et de communication qui ont suivi la catastrophe d'Otis, de sorte que le gouvernement a consacré une grande partie de son énergie à veiller à ce que les habitants reçoivent les produits de première nécessité.

Toutefois, les experts en matière de propagation des maladies ont averti que les maladies transmises par les moustiques, telles que la dengue, pourraient commencer à apparaître si la ville laisse les déchets bloquer le drainage et endommager l'approvisionnement en eau. Les moustiques se reproduisent dans les eaux stagnantes.

"Disons que la priorité absolue est de rétablir l'eau potable et l'électricité, puis d'éliminer les déchets, de s'assurer que le système d'évacuation fonctionne et d'éliminer les eaux stagnantes", a déclaré Alejandro Macias, un épidémiologiste mexicain de renom.

Si ce n'est pas le cas, les conditions pourraient être propices à la prolifération des moustiques de la fièvre jaune. "Lorsque vous avez un grand nombre de moustiques de la fièvre jaune, les épidémies de dengue ne sont qu'une question de temps.