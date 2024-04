La ruée des investisseurs pour s'assurer des rendements avant que la Réserve fédérale ne réduise ses taux devrait soutenir la hausse du marché des obligations d'entreprises américaines au deuxième trimestre, un stratège estimant qu'elle pourrait atteindre des niveaux jamais vus depuis trente ans.

Les marchés du crédit sont submergés par une frénésie d'achat, les investisseurs pariant que la Fed parviendra à un atterrissage en douceur, en maîtrisant l'inflation sans provoquer de récession, puis qu'elle réduira les taux d'intérêt plus tard dans l'année afin de soutenir la croissance.

Le 21 mars, la prime payée par les entreprises par rapport aux bons du Trésor, appelée "spreads de crédit", sur les obligations notées "investment grade" et "junk" a atteint son niveau le plus bas en deux ans, à savoir 91 points de base et 305 points de base, respectivement.

Les grands investisseurs obligataires, tels que les compagnies d'assurance et les régimes de retraite, voient affluer les fonds de leurs clients désireux de tirer parti de la hausse des taux d'intérêt, ce qui les incite à rechercher des obligations d'entreprises, selon les stratèges du crédit. Mais il se peut qu'il n'y ait pas assez de nouvelles émissions pour tout le monde.

Au premier trimestre, par exemple, les entreprises de qualité ont levé un montant record de 538 milliards de dollars, soit 40 % de l'offre d'obligations de 1 300 milliards de dollars prévue pour l'ensemble de l'année, selon les données de la société de recherche Informa Global Markets. Signe d'une forte demande, les nouvelles émissions ont été sursouscrites trois à quatre fois en moyenne.

Vishwas Patkar, stratégiste crédit chez Morgan Stanley, a comparé le marché actuel aux conditions du milieu des années 1990, lorsque, après quatre baisses en 1995, la Fed a maintenu les taux à un niveau élevé pendant une longue période. "Le crédit est resté très résistant et les spreads ont atteint leur niveau actuel de 56 points de base, alors même que les taux étaient plus élevés", a-t-il déclaré.

M. Patkar a déclaré qu'il était possible que les écarts descendent jusqu'à 75 points de base, des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis les années 1990, si un atterrissage en douceur était réalisé. Au début du mois, il a ramené de 125 points de base à 95 points de base son objectif de base pour la fin de l'année.

Il n'est pas le seul. Les stratèges de Bank of America s'attendent à ce que les écarts se resserrent autour de 80 points de base au cours du mois prochain, se rapprochant ainsi du niveau de 77 points de base atteint en 2021. Ils s'en tiennent toutefois à un objectif de spread à 6 mois de 100-120 points de base.

RISQUE DE MAUVAISE ÉVALUATION ?

La forte demande pour leur dette est une bonne nouvelle pour les entreprises, car elle leur permet de se financer à moindre coût. Toutefois, certains investisseurs ont fait remarquer que le resserrement des écarts de taux signifiait également qu'ils étaient moins bien rémunérés pour le risque qu'ils prenaient en achetant ce type de dette.

La différence entre les écarts de crédit des obligations notées BBB et celles notées A était proche de ses plus bas niveaux historiques, ce qui signifie que les investisseurs en crédit ne facturent pas les risques macroéconomiques, y compris le risque d'un atterrissage brutal de l'économie américaine, a déclaré Hans Mikkelsen, stratège en crédit chez TD Securities, dans un rapport publié le 15 mars. M. Mikkelsen vise un écart de taux à six mois de 130 points de base.

"En tant qu'investisseur, il est difficile de soutenir qu'il reste beaucoup de valeur à ces niveaux de spreads, c'est pourquoi nous sous-pondérons le crédit aux entreprises", a déclaré John Lloyd, responsable des stratégies de crédit multisectorielles chez Janus Henderson Investors.

Mike Griffin, coresponsable des équipes chargées des obligations d'entreprise et des obligations municipales au sein de la société de gestion internationale Conning, a déclaré que son entreprise minimisait les risques de baisse en diversifiant ses investissements dans différentes catégories d'actifs.

Pour éviter de se retrouver avec des obligations qui ne pourraient pas être vendues en cas de retournement du marché, ils investissent principalement dans des titres de créance émis par des entreprises de grande qualité, a-t-il déclaré.

UNE DEMANDE FORTE

Malgré les risques, les stratèges de Wall Street estiment que le vent favorable du marché devrait se maintenir pour l'instant.

Les compagnies d'assurance achètent des obligations d'entreprises pour faire face à l'augmentation de leurs engagements, car la hausse des taux d'intérêt a stimulé les ventes de rentes, c'est-à-dire de contrats d'assurance prévoyant le versement d'un revenu régulier.

Selon la LIMRA, l'organisme sectoriel, le total des ventes de rentes aux États-Unis a atteint le chiffre record de 385,4 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 23 % d'une année sur l'autre.

Les compagnies d'assurance et les fonds de pension "cherchent à immuniser leur passif avec des actifs à coupon élevé comme les titres à revenu fixe, ce dernier groupe cherchant potentiellement à se détourner des actions", a déclaré M. Griffin de Conning.

Les réinvestissements des coupons versés par les entreprises sur leurs obligations existantes contribuent également à accroître la demande.

Goldman Sachs estime que les obligations de qualité et à haut rendement généreront des paiements de coupons d'un montant total de 463 milliards de dollars en 2024. Si ces paiements étaient tous réinvestis, ils absorberaient 77 % des 600 milliards de dollars d'émissions nettes prévues cette année.

Les stratèges de JPMorgan ont écrit dans un rapport mardi : "Des données techniques solides restent au premier plan, car la demande de crédit de qualité reste écrasante et l'offre commence à ralentir par rapport au rythme record".

La banque a abaissé de 30 points de base, à 95 points de base, son objectif d'écart de fin d'année pour les obligations de qualité supérieure.