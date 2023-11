La Réserve fédérale de New York a annoncé mercredi que Kartik Athreya deviendrait son directeur de recherche en février, après avoir occupé la même fonction à la Fed de Richmond depuis 2015.

Kartik Athreya sera également à la tête du groupe de recherche et de statistiques de la Fed de New York et siégera à son comité exécutif, a indiqué la banque fédérale régionale dans un communiqué de presse.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que M. Athreya avait fait beaucoup pendant les périodes difficiles à la Fed de Richmond, où le nouveau directeur de la recherche travaillait depuis 2000. "Nous avons été impressionnés par son expérience en matière d'approche collaborative et inclusive du leadership", a déclaré M. Williams dans le communiqué de presse.

La Fed de New York a souligné le travail de M. Athreya, qui a notamment lancé le Center for Advancing Women in Economics, tout en notant qu'il avait conseillé les dirigeants de la banque centrale régionale sur un large éventail de sujets, y compris la politique monétaire.

M. Athreya occupera le poste de directeur de la recherche de la Fed de New York, précédemment occupé par Beverly Hirtle, qui est devenue conseillère en recherche à la fin du mois de juin. (Reportage de Michael S. Derby ; Rédaction de Paul Simao)