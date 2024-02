Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré jeudi qu'il pensait que les améliorations de l'offre de biens et de main-d'œuvre de l'année dernière ouvraient la voie à de nouvelles baisses de l'inflation américaine cette année, ce qui indique qu'il reste favorable à des réductions de taux d'intérêt plus tard dans l'année.

"Les taux sont assez restrictifs", a déclaré M. Goolsbee lors d'un événement organisé par l'université de Princeton. "La question est de savoir combien de temps ils resteront aussi restrictifs.

M. Goolsbee n'a pas répondu à cette question.

Mais si l'inflation continue de baisser, le taux directeur de la Fed, qui se situe actuellement entre 5,25 % et 5,5 %, deviendra de plus en plus restrictif en termes "réels", même s'il reste stable.

"À terme, a-t-il ajouté, cela pourrait nuire au marché du travail, qui est resté solide jusqu'à présent malgré les hausses de taux agressives de la Fed en 2022-2023.

M. Goolsbee estime que l'économie américaine peut encore poursuivre cette année ce qu'il appelle le "chemin d'or" de la baisse de l'inflation parallèlement à un marché du travail et à une croissance économique robustes, un schéma historiquement inhabituel.

La réparation de la chaîne d'approvisionnement endommagée par la pandémie et l'augmentation de l'immigration qui a stimulé la participation de la main-d'œuvre américaine ont contribué à faire baisser considérablement l'inflation l'année dernière, et certains analystes ont déclaré qu'ils pensaient que ces développements positifs avaient fait leur temps. M. Goolsbee n'est pas de cet avis.

Les recherches suggèrent que même si l'offre de main-d'œuvre ne continue pas à s'améliorer comme elle l'a fait l'année dernière, l'effet retardé de cette augmentation sur la baisse de l'inflation est probablement encore à venir, a-t-il déclaré. "J'ai toujours l'impression qu'il y a un bénéfice de l'offre à travers le système, à la fois sur la chaîne d'approvisionnement et sur l'impact de l'offre de main-d'œuvre", a déclaré M. Goolsbee, ajoutant qu'il serait "prudent" d'extrapoler à partir d'un rapport gouvernemental montrant que l'inflation s'est accélérée en janvier.

Il a répété qu'il ne comprenait pas pourquoi l'inflation dans le secteur du logement n'avait pas augmenté plus qu'elle ne l'a fait, compte tenu de la baisse des loyers, et qu'il surveillait ces données de près.