Washington (awp/afp) - La Fed marche sur des oeufs. Et pour essayer d'en casser le moins possible, elle pourrait de nouveau maintenir ses taux à leur niveau actuel, à l'issue de sa réunion mercredi, malgré une inflation toujours trop forte.

Car à trop resserrer sa politique monétaire, un autre danger guette: la récession.

"La Fed est en mode attentiste", résume Krishna Guha, économiste pour Evercore, société de conseil en investissements.

La croissance du PIB a pourtant plus que doublé au 3e trimestre, à 4,9% en rythme annualisé. Cela devrait plaider en faveur d'une nouvelle hausse des taux, nécessaire pour faire ralentir l'activité économique, et, ainsi, ramener l'inflation dans les clous.

Mais cette "croissance remarquablement forte au troisième trimestre" est "compensée par la hausse des rendements" des bons du Trésor, détaille Krishna Guha.

La Réserve fédérale a en effet laissé entendre que ses taux pourraient rester élevés plus longtemps que prévu, faisant baisser les prix des bons du Trésor, et augmenter leur rendement.

"Beaucoup au sein de la Fed estiment que la hausse des rendements que nous avons constatée équivaut à une nouvelle hausse des taux", souligne Diane Swonk, cheffe économiste pour KPMG.

L'impact des rendements des bons du Trésor est en effet bien plus large, souligne-t-elle, que celui des taux de la Fed, puisque ces derniers conditionnent l'évolution des prêts octroyés par les banques, "qui ne représentent qu'un tiers environ du crédit aux Etats-Unis".

Option

Pour faire ralentir les prix, la Fed a déjà relevé ses taux 11 fois depuis mars 2022, un rythme inédit depuis le début des années 1980. Ceux-ci se trouvent désormais dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, au plus haut depuis 2001.

La quasi-totalité des acteurs du marché anticipe un maintien à ce niveau, lors de la réunion de mardi et mercredi, selon l'évaluation de CME Group.

Gregory Daco, chef économiste pour EY Parthenon, s'attend à ce que les responsables de la Fed maintiennent "une option pour un resserrement supplémentaire", dans leur communiqué de presse qui sera publié à l'issue de la réunion mercredi.

Pour lui cependant, "le cycle de resserrement de la Fed est terminé", et il n'y aura pas de nouvelle hausse.

Les "responsables n'excluront pas une hausse supplémentaire des taux", abonde Michael Pearce, économiste pour Oxford Economics.

"Mais il est clair que la plupart des responsables considèrent que cela est conditionné à un renforcement continu de la croissance de l'emploi et de l'inflation, ce qui nous semble peu probable", nuance-t-il également.

Trop tôt pour crier victoire

Pour autant, les chiffres de l'inflation en septembre, publiés vendredi, "ne sont pas encore suffisamment bons pour que la Fed puisse crier victoire", relèvent les économistes de Pantheon Macroeconomics.

L'indice PCE, la jauge privilégiée par la Fed, et qu'elle veut ramener à 2,0%, a en effet montré une hausse des prix stable pour le troisième mois d'affilée, à 3,4% sur un an et 0,4% sur un mois.

Mais l'inflation dite sous-jacente a accéléré sur un mois, à 0,3% contre 0,1%.

Une autre mesure de l'inflation, l'indice CPI, sur lequel sont notamment indexées les retraites, a montré une hausse des prix stables sur un an en septembre, à 3,7%, mais en ralentissement sur un mois, pour la première fois depuis mai.

Malgré une inflation plus forte en zone euro qu'aux Etats-Unis, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé jeudi ses taux inchangés, après dix hausses d'affilée depuis juillet 2022.

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait rappelé le 19 octobre que "l'inflation est encore trop élevée, et quelques mois de bons chiffres ne sont que le début".

Mais, avait-il averti, "le chemin risque d'être semé d'embûches et de prendre du temps".

