Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir :

Les marchés obligataires ont réduit un peu l'enthousiasme de la semaine dernière concernant un pic potentiel des taux d'intérêt mondiaux, mais ont tout de même applaudi une hausse des taux en Australie qui semble être la dernière du cycle.

Le dollar australien a chuté de plus de 0,8 % et les obligations d'État australiennes se sont redressées parce que la hausse de 25 points de base de la Reserve Bank of Australia s'est accompagnée d'un assouplissement du discours sur la nécessité de procéder à d'autres hausses.

L'ASX200 s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau à la mi-séance.

La séance a été calme en l'absence de mises à jour majeures susceptibles d'avoir des conséquences sur les perspectives en matière de taux d'intérêt.

La gravité a ramené les actions sud-coréennes sur terre, le Kospi, qui avait grimpé de 5,7 % lundi après le rétablissement de l'interdiction des ventes à découvert, chutant de 3 %.

Trois jours de forte hausse de l'indice MSCI Asia ex-Japan ont également pris fin.

Les données ont montré que les importations chinoises ont augmenté de manière inattendue en octobre, un signal positif pour la consommation intérieure, mais les exportations se sont contractées à un rythme plus rapide que prévu, ce qui donne une image mitigée dans l'ensemble.

Le chaos de la semaine dernière sur les marchés monétaires chinois s'est apaisé, mais il a laissé derrière lui un aperçu des pressions financières sous-jacentes et des défis liés à la reprise inégale de la Chine après la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Lisez ici le rapport exclusif de Reuters sur ce qui s'est passé : Priorités contradictoires derrière la rare détresse du marché monétaire chinois.

Les prix de l'immobilier britannique, la production industrielle allemande et les prix à la production européens sont attendus plus tard dans la journée de mardi, ainsi que les résultats d'UBS.

Aux États-Unis, la nuit a été marquée par l'humiliation de WeWork, qui s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites. L'entreprise espère poursuivre ses activités, mais le propriétaire majoritaire SoftBank a admis que la société d'espaces de bureaux ne pouvait survivre à moins de renégocier ses baux onéreux.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son gouvernement envisagerait des "petites pauses tactiques" dans les combats pour faciliter l'entrée de l'aide ou la sortie des otages de la bande de Gaza, mais il a de nouveau rejeté les appels à un cessez-le-feu malgré la pression internationale.

Without a Fight a remporté la 163e Melbourne Cup par deux longueurs.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Résultats : UBS

Economie : Production industrielle allemande, prix à la production dans la zone euro, prix de l'immobilier au Royaume-Uni, rapport de la Fed de New York sur l'endettement des ménages.

Intervenants : Waller, Logan et Schmid de la Fed, de Guindos et McCaul de la BCE, Kozicki de la BoC