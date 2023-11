Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Il a suffi d'un dixième de point de pourcentage pour déclencher des mouvements importants sur les marchés mondiaux, parmi les plus marqués de l'année.

L'IPC américain est resté stable le mois dernier, alors que le consensus s'attendait à une hausse de 0,1 %. Le taux de base, à 0,2 %, a également dépassé les prévisions de 0,3 %. Un chiffre élevé aurait amplifié le récent ton haussier de la Fed, de sorte que l'évolution surprise dans la direction opposée a eu un effet spectaculaire.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans et à deux ans ont chuté de 20 points de base et le dollar a connu sa plus forte chute en un an, ce qui montre à quel point les attentes des marchés - et les liquidités - dépendaient de ces données.

Sur les marchés à terme des taux d'intérêt, le passage d'une hausse à une baisse est désormais prévu pour le mois de mai, avec 30 % de chances que cela se produise dès le mois de mars.

La prochaine étape est la publication des données sur l'inflation britannique, prévue à 0700 GMT. Les attentes sont pour un grand changement à la baisse pour octobre, principalement en raison de la baisse des prix de l'énergie, avec l'inflation globale annuelle glissant en dessous de 5% pour la première fois depuis 2021.

L'enquête sur l'indice des directeurs d'achat d'octobre, cependant, a montré que les entreprises de services ont enregistré leurs plus fortes hausses de prix en trois mois.

La livre sterling a franchi sa moyenne mobile de 200 jours mardi, à la suite de la chute du dollar, et un taux d'inflation élevé pourrait entraîner de nouvelles hausses.

Mais la géopolitique pourrait venir troubler la donne.

Au Moyen-Orient, Israël a effectué un raid sur l'hôpital Al Shifa à Gaza, ont déclaré des responsables de la santé à Al Jazeera.

Le président chinois Xi Jinping effectue sa première visite aux États-Unis depuis six ans et doit rencontrer le président Joe Biden mercredi matin, dans le cadre de ce que les responsables américains ont présenté comme une occasion de réduire les frictions dans les relations entre les deux puissances.

Dans le même temps, les bonnes nouvelles en provenance de Chine ont contribué à l'optimisme général. Les ventes au détail ont dépassé les attentes, la production industrielle s'est accélérée et la banque centrale a injecté des liquidités dans le système bancaire, ce qui a stimulé les prix des matières premières.

Le minerai de fer a atteint des sommets en deux ans et demi, et les contrats à terme de Singapour ont augmenté de près de 20 % en un peu plus d'un mois.

Le fabricant de puces Infineon et la société d'énergie en difficulté Siemens Energy publient leurs résultats mercredi, bien que les chiffres de cette dernière soient susceptibles d'être éclipsés par la promesse faite mardi d'un soutien gouvernemental de 8 milliards de dollars de la part de l'Allemagne.

Les chiffres des ventes au détail américaines sont attendus à 1330 GMT. Une baisse est prévue, tandis qu'une forte lecture pourrait atténuer l'exubérance des attentes de réduction des taux.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Bénéfices : Infineon, Siemens Energy, Alstom, Target

Événements : Rencontre Xi-Biden attendue dans la région de la baie de San Francisco

Économie : IPC britannique, ventes au détail américaines