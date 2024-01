Les actions mondiales ont reculé, le dollar et les rendements obligataires américains ont augmenté mardi, les remarques optimistes des décideurs des banques centrales en Europe ayant contribué à réduire les paris selon lesquels les réductions des taux d'intérêt mondiaux pourraient intervenir dès le mois de mars.

Les investisseurs ont également digéré une série d'autres développements politiques et géopolitiques, y compris Donald Trump qui a remporté une victoire retentissante dans le premier concours présidentiel républicain de 2024 dans l'Iowa lundi, et les développements en mer Rouge, à Gaza et en Ukraine.

L'indice européen STOXX 600 et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon ont tous deux chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-décembre, l'indice de référence européen ayant perdu environ 0,5 % en dernier lieu, s'éloignant de plus en plus d'un pic de deux ans atteint début janvier.

Les contrats à terme sur le S&P 500 américain étaient en baisse de 0,5 %, ce qui suggère que l'indice de référence ne renouvellera pas immédiatement sa tentative d'atteindre un nouveau sommet historique. Vendredi, il s'est approché à 0,3 % d'un record intrajournalier atteint au début de l'année 2022. Les marchés américains étaient fermés lundi à l'occasion du jour férié Martin Luther King Jr.

Les gains des actions ont été soutenus par les fortes baisses des rendements obligataires en novembre et décembre, les investisseurs anticipant des réductions de taux par les banques centrales.

Cette tendance s'est quelque peu inversée depuis et, mardi, le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 5 points de base, juste au-dessus de 4 %.

Les prix du marché reflètent maintenant une probabilité d'environ 70 % d'une réduction des taux de la Réserve fédérale en mars, contre plus de 80 % il y a une semaine, et de la première réduction des taux de la BCE en avril, alors que les traders s'attendaient plutôt à mars.

Contribuant à ces révisions, les responsables de la Banque centrale européenne sont sortis en force cette semaine, avec des intervenants plus optimistes tels que le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui a fermement repoussé lundi les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Le gouverneur de la banque centrale française, François Villeroy de Galhau, a déclaré mardi que la prochaine mesure de la BCE serait une baisse des taux, mais que le moment de cette baisse restait une question ouverte.

"Il est probable que les taux soient abaissés, mais pas aussi tôt que les marchés le prévoient actuellement", a déclaré Guy Miller, stratège en chef du marché et économiste, Zurich Insurance Group "Nous pensons que l'inflation se rapprochera des objectifs dans le courant de l'année, mais de manière irrégulière".

Le discours du gouverneur de la Réserve fédérale Waller sur les perspectives économiques à 1600 GMT, sera également suivi de près ; les marchés ont accueilli avec enthousiasme un changement dans ses opinions optimistes en novembre.

BÉNÉFICES ET GÉOPOLITIQUE

Les investisseurs suivent également de près les résultats des entreprises pour le quatrième trimestre. Les principales banques américaines ont lancé la saison des résultats vendredi dernier en annonçant des bénéfices en baisse.

"Vous avez quelques chouchous qui sont très appréciés, qui ont augmenté au cours des deux derniers mois sur la base de ce rallye alors que tout le monde pensait que nous avions atteint le pic des taux d'intérêt. La question est de savoir si nous sommes satisfaits que les bénéfices répondent à ces attentes", a déclaré Georgina Cooper, gestionnaire de portefeuille d'actions mondiales chez Newton Investment Management.

"Nous avons vu l'année dernière qu'un grand nombre d'entreprises très bien notées peuvent se retrouver très rapidement à la traîne si elles ne répondent pas aux attentes.

Le mouvement houthi du Yémen élargira ses cibles dans la région de la mer Rouge pour y inclure les navires américains, a déclaré lundi un responsable du groupe allié à l'Iran.

Le pétrole a été soutenu par l'instabilité de la voie maritime, et le Brent était en hausse de 0,6 % à 78,64 le baril.

Ailleurs dans les matières premières, le minerai de fer a étendu ses chutes pour toucher des plus bas de plus de cinq semaines à Singapour, alors que la décision de la Chine de lundi de sauter une réduction de taux attendue a inquiété les investisseurs, entraînant les stocks miniers en Europe et en Australie ainsi que le dollar australien, en baisse de 0,9 %.

La livre sterling a également sous-performé sur les marchés des devises, perdant 0,66% contre le dollar à 1,2643 $ après que des données aient montré que la croissance des salaires britanniques a ralenti au cours des trois mois jusqu'en novembre, soutenant l'idée que la Banque d'Angleterre réduira fortement ses taux d'intérêt cette année.

Cela a contribué, avec les rendements américains plus élevés, à faire grimper l'indice du dollar, qui compare le billet vert à six autres devises, de 0,52% à son plus haut niveau en un mois.

L'or s'est replié à 2 041 dollars l'once.