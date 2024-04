Thomas Barkin, président de la Réserve fédérale de Richmond, a déclaré vendredi que la hausse inattendue de l'emploi en mars et la baisse du taux de chômage constituaient un "rapport assez solide sur l'emploi".

"Le taux de chômage est de 3,8 %. Cela fait 26 mois consécutifs que le taux de chômage est inférieur à 4 %", a déclaré M. Barkin lors d'un événement organisé dans le Maryland. "C'est la première fois que cela se produit depuis la fin des années 60. Le marché de l'emploi est donc très solide.

Selon M. Barkin, les entreprises hésitent à licencier du personnel, même si la consommation montre des signes de ralentissement, parce que l'expérience du marché de l'emploi ultra tendu des premiers mois de la pandémie est encore fraîche dans l'esprit des employeurs.

Peu avant l'intervention de Mme Barkin, le département du travail avait annoncé que 303 000 emplois avaient été créés en mars, un chiffre plus élevé que prévu depuis mai dernier, et que le taux de chômage était passé de 3,9 % à 3,8 %.

Les remarques de M. Barkin, qui a voté cette année sur la politique des taux d'intérêt de la Fed, sont intervenues un jour après qu'il a déclaré à Reuters qu'il avait du mal à concilier l'ampleur de l'inflation qu'il observait avec le "type de progrès que vous voudriez faire" pour ramener l'inflation globale à l'objectif de 2 % de la Fed.

Les investisseurs sont de plus en plus hésitants quant à la date à laquelle la Fed commencera à réduire ses taux d'intérêt, qui se situent actuellement entre 5,25 % et 5,50 % depuis juillet. Les projections les plus récentes des responsables de la Fed montrent toujours que la majorité des décideurs politiques s'attendent à trois réductions d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année.