Le maintien d'une forte croissance de l'emploi et d'un faible taux de chômage montre que la Réserve fédérale n'en est pas encore au point où ses efforts pour lutter contre l'inflation risquent d'entrer en conflit direct avec l'autre objectif de la banque centrale, à savoir le maintien d'un taux d'emploi maximum, a déclaré vendredi Thomas Barkin, le président de la Fed de Richmond.

"La maîtrise de l'inflation est d'une importance capitale et, à ce stade, nous en sommes encore à un taux de chômage de 3,7 % et à 216 000 créations d'emplois par mois, a déclaré M. Barkin, se référant aux résultats de l'enquête sur l'emploi de décembre, qui viennent d'être publiés. "Nous sommes toujours à un point où l'inflation est supérieure à notre objectif et où le chômage est sans doute égal ou inférieur à des niveaux compatibles avec un emploi maximum, a déclaré M. Barkin dans des commentaires aux journalistes après une présentation à l'Association des banquiers du Maryland.