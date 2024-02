L'inflation plus élevée que prévu en janvier montre que le retour des États-Unis à une inflation de 2 % "pourrait être cahoteux", a déclaré mercredi Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision.

La Fed est "confiante dans le fait que nous sommes sur la voie d'une inflation de 2 %", a déclaré M. Barr dans des remarques préparées pour une conférence de la National Association for Business Economics, "mais le rapport de janvier... rappelle que le chemin vers une inflation de 2 % peut être semé d'embûches".

Les prix à la consommation ont augmenté à un taux annuel de 3,1 % en janvier, avec une mesure sous-jacente de l'inflation de base de 3,9 %, identique à celle du mois précédent, l'augmentation des prix des logements étant à l'origine de la hausse.

"Nous avons besoin de voir de bonnes données continues avant de commencer le processus de réduction du taux des fonds fédéraux", a déclaré Barr, ajoutant qu'il soutenait "l'approche prudente" de la réduction des taux préconisée par le président Jerome Powell et d'autres décideurs politiques de la Fed.

La Fed a maintenu ses taux lors de sa dernière réunion dans une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,5 %, les réductions de taux devant commencer quelque temps après une prochaine réunion en mars.

M. Barr, qui supervise la supervision et la réglementation des banques par la Fed, a déclaré que contrairement à ce qui s'est passé il y a un an, lorsque plusieurs faillites bancaires très médiatisées ont fait craindre qu'elles n'entraînent un grave resserrement du crédit, "le système bancaire reste solide et résilient, et il est en bien meilleure forme qu'il ne l'était au printemps dernier."

Citant les craintes que des tensions similaires sur les marchés ne suivent les récents problèmes de la New York Community Bancorp, M. Barr a déclaré qu'"une seule banque qui n'atteint pas ses objectifs de revenus et qui augmente ses provisions ne change rien au fait que le système bancaire dans son ensemble est solide".

"Nous ne voyons aucun signe de problèmes de liquidité dans l'ensemble du système", a ajouté M. Barr.

En ce qui concerne le bilan de la Fed, M. Barr a déclaré que la Fed surveillait attentivement les marchés alors qu'elle continuait à réduire ses avoirs, afin de s'assurer que les banques puissent continuer à accéder facilement aux réserves.

Des discussions détaillées sur l'avenir du bilan commenceront "bientôt", a déclaré M. Barr. (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction d'Andrea Ricci)