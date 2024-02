Le président de la Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré jeudi que si la banque centrale américaine a fait beaucoup de progrès pour réduire les pressions inflationnistes, les risques persistants signifient qu'il n'est pas encore prêt à appeler à des baisses de taux d'intérêt.

"Nous avons fait des progrès substantiels et gratifiants dans le ralentissement du rythme de l'inflation", a déclaré M. Bostic dans un discours préparé pour être prononcé lors d'une réunion organisée par les Money Marketeers de l'Université de New York Inc.

"Je m'attends à ce que le taux d'inflation continue de baisser, mais plus lentement que le rythme suggéré par les marchés qui indiquent que la politique monétaire devrait se situer à ce niveau", a-t-il ajouté.

M. Bostic a déclaré qu'il était trop tôt pour crier victoire sur l'inflation élevée et que "je ne suis pas encore convaincu que l'inflation diminue inexorablement pour atteindre notre objectif de 2 %".

Par conséquent, il pourrait s'écouler un certain temps avant que la Fed ne soit suffisamment convaincue que l'économie est sur la bonne voie pour permettre une réduction des taux d'intérêt.

"Nous envisagerons probablement bientôt le moment approprié pour que la politique monétaire devienne moins restrictive", a déclaré M. Bostic. "Pour l'instant, la solidité du marché du travail et de la macroéconomie nous permet de prendre ces décisions de politique monétaire sans urgence excessive", a-t-il ajouté.

M. Bostic s'est exprimé alors que les marchés débattent activement du calendrier d'une réduction par la banque centrale de son objectif de taux d'intérêt, qui se situe actuellement entre 5,25 % et 5,5 %. Les marchés avaient envisagé un assouplissement au printemps à la lumière du refroidissement rapide des pressions sur les prix, mais plusieurs responsables de la Fed ont indiqué qu'il faudrait plus de temps pour gagner la confiance nécessaire pour soutenir un assouplissement des taux.

En outre, les données plus élevées que prévu sur les prix à la consommation en janvier ont fait craindre que l'inflation ne recule pas aussi rapidement qu'on le pensait, ce qui a repoussé les attentes des investisseurs quant à une baisse des taux.

Dans son discours, M. Bostic a déclaré que la solidité de l'économie face aux hausses rapides des taux de la Fed et la capacité de l'inflation à diminuer malgré un marché de l'emploi très solide contredisent les attentes de beaucoup. Il a également déclaré qu'il était possible que l'économie soit devenue moins réactive aux changements de politique monétaire.

Selon lui, l'économie pourrait même avoir une "exubérance refoulée" qui pourrait relancer la demande, ce qui représente un risque pour l'inflation.