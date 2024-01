Brasilia (awp/afp) - La Banque centrale du Brésil a réduit mercredi son taux directeur de 0,5 point, à 11,25%, le portant à son niveau le plus bas en deux ans à la faveur d'une inflation maîtrisée dans la première économie d'Amérique latine.

Cinquième baisse consécutive, cette décision, conforme aux attentes des analystes, a été prise à l'unanimité par les membres du Comité de politique monétaire (Copom) de la banque, à l'issue de leur première réunion de l'année.

Ce taux d'intérêt, intitulé Selic, avait été réduit pour la première fois en trois ans en août dernier, quand il s'élevait à 13,75%.

Les baisses successives l'ont fait atteindre mercredi son niveau le plus bas depuis mars 2022 (10,75%).

Ce comité a indiqué dans un communiqué qu'il envisageait de procéder à des réductions "de la même ampleur (-0,5 point) lors de ses prochaines réunions". La prochaine aura lieu en mars.

Le Copom souligne toutefois que le ralentissement de l'inflation "tend à être plus lent", dans "un contexte mondial difficile", ce qui réclame "de la sérénité et de la modération" dans la conduite de la politique monétaire.

Le Selic se situait à un plancher historique de 2% en 2021, pour stimuler la consommation lors de la pandémie de Covid-19, mais avait ensuite été relevé 12 fois consécutives, pour tenter de juguler une inflation alors galopante.

Mais la hausse des prix a été contenue depuis, l'inflation terminant l'année 2023 à 4,62%, dans la fourchette visée par la Banque centrale (entre 1,75% et 4,75%).

Depuis son retour au pouvoir il y a un an, le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a appelé à cor et à cri à une réduction du Selic, estimant que ce taux d'intérêt - l'un des plus élevés au monde - entravait la croissance.

Il a engagé un long bras de fer avec le président de la Banque centrale, avant de voir le Copom finalement initier un cycle de baisse du taux directeur en août.

Cette réduction est une bonne nouvelle de plus pour Lula, qui s'ajoute à la nouvelle baisse du chômage annoncée mercredi: 7,4% sur octobre-décembre, au plus bas depuis janvier 2015.

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu mardi à la hausse (+0,2 point) sa prévision de croissance cette année, à 1,7%.

Les analystes et autres institutions financières consultées pour l'enquête hebdomadaire Focus de la Banque centrale tablent sur une inflation à 3,86% en 2024, ce qui demeurerait dans la nouvelle fourchette visée par la Banque centrale (1,5% à 4,5%).

Aux Etats-Unis, la baisse des taux n'a toujours pas été amorcée. La banque centrale américaine (Fed) a, comme attendu, maintenu mercredi son principal taux dans la fourchette de 5,25 à 5,50% dans laquelle il se trouve depuis juillet.

Jerome Powell, le patron de la Fed, a reconnu que le cycle de hausses des taux avait "probablement atteint son pic", mais a clairement écarté la probabilité d'une baisse des taux dès le mois de mars.

afp/rp