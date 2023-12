Les indices de référence indiens ont atteint de nouveaux records jeudi, la reprise mondiale s'étant propagée aux marchés régionaux après que la Réserve fédérale américaine a signalé la fin de son cycle de resserrement et renforcé les attentes d'une baisse des taux en mars 2024.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 1,15 % à 21 167,05 points, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 1,24 % à 70 450,86 points, à 9:53 a.m. IST.

Douze des 13 principaux secteurs ont enregistré des gains. L'indice des technologies de l'information (IT) a bondi de 3 %. HCLTech, Tech Mahindra, LTIMindtree, Infosys et Wipro ont été les principaux gagnants du Nifty 50, ajoutant entre 2,5 % et 3,5 %.

La hausse des actions des sociétés informatiques, qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, intervient après que la Fed a reconnu qu'elle réalisait de "réels progrès" dans la réduction de l'inflation, tout en maintenant une pause sur les taux d'intérêt.

Le président Jerome Powell a déclaré que la Fed était consciente des risques de maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant trop longtemps et de les abaisser trop tard, ce qui a renforcé les attentes d'une réduction des taux au début de 2024.

Les probabilités d'une baisse des taux de 25 points de base en mars 2024 sont passées de 39,7 % la veille à 65,9 % jeudi, selon l'outil FedWatch du CME.

Les actions de Wall Street ont bondi dans la nuit après les commentaires de la Fed, tandis que les marchés asiatiques ont légèrement progressé.

Les banques et les sociétés financières à forte pondération ont gagné environ 1,2 % chacune.

"Les actions indiennes sont prêtes à poursuivre leur ascension grâce à une forte croissance économique alimentée par les investissements du gouvernement, les espoirs de continuité politique en 2024, l'assouplissement des perspectives de taux mondiaux ainsi que des conditions de liquidité favorables", a déclaré Umeshkumar Mehta, directeur des investissements chez Samco Mutual Fund.

Les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont gagné respectivement 1 % et 0,75 %.