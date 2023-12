PARIS, 12 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont relativement calmes mardi en matinée dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine et des décisions de la Réserve fédérale (Fed) qui entame une réunion de deux jours.



À Paris, le CAC 40 se rapproche de son sommet historique du 24 avril à 7.581,26 points, prenant 0,20% à 7.566,85 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,31% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,18%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,26% et le FTSEurofirst 300 de 0,10%. Le Stoxx 600 , proche d'un pic de 22 mois, grignote 0,09%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture stable pour le Dow Jones (+0,07%) et pour le Standard & Poor's 500 (+0,08%), tandis que le Nasdaq pourrait prendre 0,18% au lendemain d'une séance en légère hausse.



Les investisseurs attendent à 13h30 GMT les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis alors que la Fed rendra ses décisions de politique monétaire mercredi après deux jours de débat du FOMC.



Cette décision sera suivie jeudi de celles de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque nationale suisse (BNS), les marchés spéculant depuis novembre sur une baisse rapide des taux des banques centrales en 2024 après un statu quo largement prévu pour les réunions de décembre.



En Bourse en Europe, la tendance positive est tirée par les ressources de base (+0,32%), les valeurs cycliques (+0,53%) et industrielles (+0,18%).



ArcelorMittal prend la tête du CAC 40 avec un gain de 2,11%.



Dans le rouge à Paris, Renault (-0,14%) a annoncé mardi un projet de cession d'une tranche de 5% de sa participation de 28,4% détenue dans son partenaire Nissan



, une opération qui aura un impact jusqu'à 1,5 milliard d'euros sur le résultat net du constructeur automobile français.



Sanofi recule (-0,36%) après l'annonce de l'abandon d'un accord de licence exclusive avec Maze Therapeutics sur la maladie de Pompe.



Toujours dans le secteur de la santé, Astrazeneca gagne 0,87% à la faveur du rachat d'Icosavax pour 1,1 milliard de dollars afin de renforcer son portefeuille de vaccins contre le virus respiratoire syncytial.



Carl Zeiss bondit de 8,49%, le groupe allemand de technologie médicale ayant publié un chiffre d'affaires annuel en hausse et publié des perspectives plus optimistes.



Nokia abandonne 2,6% après l'abaissement par l'équipementier télécoms finlandais de son objectif de marge bénéficiaire pour 2026. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)