Le dernier grand rendez-vous de l'année avec les banques centrales est arrivé. La Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre sont parmi les plus importantes, tandis que les marchés tentent de discerner si une récession américaine est inévitable ou si elle n'est qu'une perspective lointaine.

Les décideurs politiques chinois définiront les orientations pour l'année prochaine, tandis que le bitcoin bénéficiera d'un rallye exceptionnel.

Lewis Krauskopf à New York, Kevin Buckland à Tokyo, Yoruk Bahceli à Amsterdam, Naomi Rovnick et Elizabeth Howcroft à Londres vous présentent la semaine à venir sur les marchés financiers.

1/ LA FED D'ABORD

Il n'y a pas de facteur plus important que la Fed pour les marchés dans leurs paris sur la date des baisses de taux. Les décideurs politiques ont une dernière chance cette année d'ébranler les marchés lorsque la plus grande banque centrale du monde donne sa déclaration de politique générale finale pour 2023, mercredi.

Le maintien des taux semble être une affaire réglée, les investisseurs se concentrant sur les commentaires du président Jerome Powell qui pourraient indiquer quand la Fed pourrait envisager de réduire les taux après 525 points de base de hausses depuis mars 2022.

Les projections selon lesquelles la Fed est prête à commencer à baisser ses taux au début de 2024 ont contribué à alimenter cette énorme reprise des actions et des obligations, envoyant le S&P 500 à un nouveau sommet de clôture pour 2023 et ramenant les rendements des bons du Trésor à 10 ans à un niveau plus proche de 4 %.

Les données relatives à l'inflation américaine de novembre, publiées mardi, pourraient perturber les marchés. L'indice des prix à la consommation d'octobre est resté inchangé, une première depuis plus d'un an.

2/ ET PUIS LE RESTE

Il n'y a pas qu'aux États-Unis que les opérateurs ont ignoré les avertissements des décideurs politiques selon lesquels les paris sur une forte réduction des taux d'intérêt l'année prochaine étaient exagérés.

Les principales banques centrales d'autres pays sont à l'ordre du jour : la Banque nationale suisse, la Norges Bank, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne se réunissent toutes jeudi. À l'exception de la Norvège, toutes les banques centrales devraient maintenir leur taux d'intérêt.

Les marchés prévoyant cinq réductions pour la Fed et six pour la BCE l'année prochaine, l'attention se porte sur la manière dont les décideurs politiques, qui ne peuvent pas encore donner le feu vert à l'inflation, feront face à la pression.

Les commentaires des responsables de la fixation des taux, tels qu'Isabel Schnabel, chef de file de la BCE, ont incité les traders à doubler la mise, et il est probable qu'ils se jetteront sur tout indice montrant que les banquiers centraux commencent à changer d'avis. Mais si les décideurs politiques décident que trop c'est trop et défient les marchés, il faut s'attendre à un vaste mouvement de vente.

3/ DES ENJEUX ÉLEVÉS

La roulette de la récession est un jeu aux enjeux élevés depuis la fin de 2021 et cela ne va pas en s'arrangeant. Les prévisionnistes des principales banques d'investissement sont profondément divisés entre ceux qui s'en tiennent aux prévisions d'un ralentissement américain attendu de longue date et d'une baisse rapide des taux de la Réserve fédérale, et ceux qui recommandent de ne pas tenir le pari.

Goldman Sachs s'attend à ce que la première économie mondiale ralentisse sans se contracter, les coûts d'emprunt restant proches de leurs niveaux actuels. La Deutsche Bank prédit une légère récession suivie d'une baisse considérable de 175 points de base qui fera grimper le S&P 500 d'environ 10 % d'ici à la fin de l'année 2024. L'incertitude semble s'accroître en dépit de la reprise fulgurante des actions et des obligations en novembre. Les indices PMI qui seront publiés dans les jours à venir nous donneront un aperçu de la situation.

Les sorties de fonds d'actions et d'obligations montrent que les investisseurs - actuellement bien rémunérés pour détenir des liquidités - se retirent de la table. L'aversion au risque de Citi augmente.

4/ LES ESPRITS ANIMAUX

L'économie chinoise envoie des signaux contradictoires sur sa santé, au moment même où les décideurs politiques se réunissent à huis clos pour définir l'agenda 2024. Les conseillers du gouvernement ont déclaré à Reuters qu'ils recommanderaient de réitérer l'objectif de croissance de 5 %, mais aussi de prendre davantage de mesures de relance pour y parvenir.

Les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas été suffisantes, la confiance des consommateurs et des directeurs d'usine étant fragile. Pékin a besoin d'un retour de l'esprit animal pour combler le vide laissé par la croissance inégale du marché immobilier.

Les données sur les ventes au détail du 15 décembre fourniront une mise à jour, après que les chiffres publiés ces derniers jours aient montré une contraction surprise des importations - suggérant une demande intérieure faible - même si les exportations ont rebondi de manière inattendue.

L'immobilier reste cependant l'éléphant dans la pièce, et a été au cœur de la décision de Moody's de réduire les perspectives de la notation de la dette chinoise - une décision qui s'est répercutée sur les marchés financiers chinois tout au long de la semaine.

5/ RETOUR À 2022

Le bitcoin est reparti à la hausse. Mardi, il a atteint 44 490 dollars, son plus haut niveau depuis avril de l'année dernière. En d'autres termes, il est revenu à son niveau d'avant l'effondrement des entreprises cryptographiques les plus en vue de 2022 : TerraUSD, Three Arrows Capital, Celsius et FTX.

Les gains sont alimentés par l'espoir que les États-Unis puissent approuver les demandes de création d'un ETF bitcoin, selon les analystes, ainsi que par les investisseurs qui parient sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed l'année prochaine.

Mais ces résultats sont loin d'être garantis, et JPMorgan a qualifié la hausse du bitcoin d'"exagérée".

En attendant, les amateurs de crypto-monnaie ne semblent pas s'inquiéter de l'avertissement du Trésor américain concernant les conséquences pour le secteur si les entreprises ne parviennent pas à bloquer et à signaler les flux de fonds illicites.