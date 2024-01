La Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre, prenant le relais de la BCE et de la Banque du Japon, tiennent leur première réunion de l'année, tandis que les géants américains de la technologie et les banques européennes publient leurs résultats et que les difficultés de la Chine persistent.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés mondiaux avec Rae Wee à Singapour, Ira Iosebashvili et Lewis Krauskopf à New York, Naomi Rovnick et Tommy Wilkes à Londres.

1/ LA FED VA DE L'AVANT

La Fed devrait laisser ses taux inchangés lors de sa réunion des 30 et 31 janvier, les marchés étant à la recherche d'indices sur la date à laquelle la première banque centrale du monde commencera à réduire les coûts d'emprunt après l'un des cycles de resserrement les plus agressifs de ces dernières décennies.

Les attentes de réductions de taux dès le mois de mars ont déclenché un rallye boursier et obligataire explosif à la fin de l'année 2023. Les investisseurs croient toujours que des réductions sont à venir cette année, mais des données plus fortes que prévu et un recul des décideurs politiques ont sapé la conviction d'un changement de taux au premier trimestre.

Les signes indiquant que le chef de la Fed, Jerome Powell, est favorable au maintien des taux à un niveau plus élevé pendant un peu plus longtemps pourraient donner un coup de pouce à certains des mouvements déclenchés par le réexamen des taux, tels que le rebond des rendements des bons du Trésor et du dollar.

Les marchés surveilleront les annonces de remboursement trimestrielles du Trésor américain, les totaux de financement étant attendus le 29 janvier et la ventilation des échéances le 31 janvier. Les inquiétudes concernant l'émission de la dette publique américaine ont contribué à la déroute des obligations à l'automne.

Les traders n'auront pas beaucoup de temps de repos après la réunion de la Fed, avec le rapport très attendu sur les emplois non agricoles aux États-Unis qui sera publié vendredi. Un sondage Reuters prévoit que l'économie américaine a créé 162 000 nouveaux emplois en janvier, contre 216 000 le mois précédent.

2/ LA HAUSSE S'ESSOUFFLE

Les haussiers de la livre sterling n'ont peut-être plus beaucoup de marge de manœuvre.

La Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux d'intérêt le 1er février, mais il est possible qu'ils ne restent pas longtemps à leur niveau le plus élevé depuis 16 ans.

La livre, qui a progressé d'environ 5 % par rapport au dollar en trois mois, s'est bien comportée parce que la Banque d'Angleterre s'attendait à ce que les baisses de taux soient plus lentes que celles de la Fed. Ce soutien semble fragile : Les économistes s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre renonce à son avertissement de longue date selon lequel elle relèvera à nouveau ses taux en cas de reprise de l'inflation.

Les investisseurs craignent également que le parti conservateur au pouvoir ne réduise trop généreusement les impôts dans son budget de mars, avant les élections prévues pour la fin de l'année. Ils disposent peut-être d'une certaine marge de manœuvre, mais la perspective d'entrer dans une zone de dépenses insoutenables pourrait nuire à la livre sterling.

3/ SENTIMENT D'AFFAISSEMENT

La publication de l'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) de la Chine, mercredi, pourrait renforcer l'idée qu'un sérieux travail de réparation est nécessaire pour la deuxième économie mondiale.

Les appels à de nouvelles mesures de relance pour consolider une faible reprise post-pandémique ont jusqu'à présent été largement satisfaits par des plans de sauvetage au compte-gouttes. Les investisseurs ont fui un marché qui était autrefois incontournable dans les portefeuilles mondiaux, ce qui a fait chuter les actions chinoises à leur plus bas niveau depuis plusieurs années.

La banque centrale a procédé à une forte réduction des réserves bancaires qui injectera environ 140 milliards de dollars de liquidités dans le système bancaire, ce qui n'a semblé apporter qu'un soulagement temporaire. Bien que la Chine ait dépassé de peu l'objectif de croissance de 5 % fixé pour l'année dernière, les analystes doutent que cette tendance puisse être maintenue.

Les chiffres PMI d'autres pays de la région - la Corée du Sud, la Thaïlande et l'Inde - viennent également perturber le calendrier des données.

4/ LES MEGACAPS EN PARADE Une semaine chargée en résultats d'entreprises américaines voit les mégacapitalisations technologiques et les entreprises de croissance occuper le devant de la scène.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta Platforms - cinq des "Sept Magnifiques" qui ont enregistré des gains spectaculaires en 2023 et qui ont aidé le S&P 500 à atteindre un nouveau record en janvier pour la première fois depuis deux ans - doivent publier leurs résultats. Le S&P 500 étant officiellement dans un marché haussier, les résultats des "Magnificent Seven" seront déterminants pour savoir si l'indice peut poursuivre sur sa lancée. Dans l'ensemble, les entreprises du S&P 500 devraient enregistrer une hausse de 4,5 % de leurs bénéfices au quatrième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données du LSEG. Les marchés se concentrent sur la question de savoir si les bénéfices des entreprises seront effectivement plus élevés en 2024, comme prévu, les entreprises du S&P 500 ayant augmenté leurs bénéfices de plus de 10 % cette année.

5/ DES JOURS HEUREUX ?

Les banques européennes jouissent d'un sentiment qu'elles n'ont pas connu depuis des années : des bénéfices en hausse et des actions plus performantes. Les taux d'intérêt les plus élevés depuis des décennies ont fait grimper en flèche les revenus nets d'intérêts des prêteurs, c'est-à-dire le montant qu'ils gagnent sur les prêts moins le coût des dépôts. Les dividendes versés aux actionnaires ont atteint des niveaux record.

BBVA publie ses résultats annuels mardi, Santander mercredi, et Deutsche Bank, BNP Paribas et UniCredit jeudi.

Les investisseurs seront attentifs aux signes indiquant que la hausse des taux d'intérêt a atteint son apogée, d'autant plus que la BCE devrait commencer à réduire ses taux cette année, mais ils évalueront également la vitesse à laquelle la qualité des prêts des banques se détériore. Si les taux d'intérêt plus élevés finissent par mordre, on peut se demander si les prêteurs peuvent être aussi généreux en matière de rachats d'actions et de dividendes.

Les chiffres du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre, publiés mercredi, et les données rapides sur l'inflation en janvier, publiées jeudi, devraient permettre au secteur bancaire et au marché en général de savoir quand les réductions de la BCE pourraient intervenir.