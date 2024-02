Les régulateurs américains ont demandé à Citigroup d'apporter des changements urgents à la manière dont elle mesure le risque de défaillance de ses partenaires commerciaux et les auditeurs de la banque ont estimé qu'un plan visant à améliorer le contrôle interne était insuffisant, ce qui pourrait entraver les plans de Jane Fraser, PDG de la banque, visant à redresser la situation.

À la fin de l'année dernière, la Réserve fédérale a envoyé à Citi trois avis l'enjoignant de se pencher dans les mois à venir sur la manière dont elle mesure le risque de défaillance des contreparties dans les transactions de produits dérivés, a déclaré une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

Par ailleurs, l'unité d'audit interne de Citi a déclaré que des travaux supplémentaires étaient nécessaires dans au moins un cas pour résoudre des problèmes précédemment soulevés par les régulateurs, selon un courriel consulté par Reuters. Le travail a été effectué en réponse à des mesures d'application, appelées consentements, qui remontent à octobre 2020.

En décembre, l'unité d'audit interne a constaté qu'une partie du travail effectué pour améliorer la gestion des risques dans l'ensemble de la banque était inadéquate, selon l'e-mail. L'unité d'audit a également constaté que Citi n'avait pas respecté l'obligation de mettre en place des procédures visant à garantir que le conseil d'administration et la direction générale reçoivent des rapports complets sur les risques dans l'ensemble de l'entreprise, selon le courriel.

Une autre autorité de régulation bancaire, l'Office of the Comptroller of the Currency, a également mené des examens en septembre et octobre pour évaluer si Citi avait fait autant de progrès en matière d'intégrité des données qu'elle le prétendait, a déclaré une source ayant une connaissance directe de l'affaire, qui a requis l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. Citi a échoué à ces examens, ce qui l'a obligée à effectuer des travaux supplémentaires, a déclaré la source.

Les avis réglementaires interviennent alors que la banque travaille sur deux ordonnances de consentement de 2020, dans lesquelles la Fed et l'OCC ont demandé à la banque de remédier à des déficiences de longue date et généralisées dans sa gestion des risques, sa gouvernance des données et ses contrôles internes. Les mesures d'application ont fait suite au transfert bâclé par Citi d'environ 500 millions de dollars aux prêteurs de l'entreprise de cosmétiques Revlon en 2020. Des milliers d'employés de Citi se consacrent à la résolution de ces problèmes.

Les avis de la Fed et les problèmes liés au travail séparé autour des ordonnances de consentement n'ont pas été signalés précédemment. Reuters n'a pas pu déterminer l'impact de ces problèmes sur les efforts globaux de Citi pour résoudre ses problèmes réglementaires.

Les nouveaux détails donnent un aperçu de la complexité de la tâche à laquelle est confrontée la directrice générale, Mme Fraser, alors qu'elle procède à la plus grande restructuration de la banque depuis des décennies afin de stimuler les bénéfices et les actions, qui sont à la traîne par rapport à ses pairs. Le troisième prêteur américain a vendu des activités et licencié des milliers d'employés pour simplifier la structure de la banque.

Dans une déclaration à Reuters, Citi a déclaré que répondre aux attentes de ses régulateurs était une priorité absolue et qu'elle "faisait des progrès constants dans la simplification et la modernisation de notre banque".

"Comme tout effort pluriannuel de cette ampleur, les progrès ne sont pas linéaires et des enseignements importants ont été tirés en cours de route et intégrés à nos efforts, notamment dans les domaines du reporting réglementaire, de l'infrastructure et de l'amélioration des données, a déclaré la banque.

Les actions de Citigroup ont chuté de près de 1 % à 53,51 dollars dans les échanges de lundi matin, contrastant avec l'indice KBW des valeurs bancaires, qui a gagné plus de 1 %.

Les avis et examens réglementaires sont des pratiques courantes dans la supervision des banques, a déclaré une source proche de Citi qui a requis l'anonymat pour discuter de questions réglementaires confidentielles.

La Fed et l'OCC se sont refusés à tout commentaire.

Il est crucial pour la banque de progresser sur ses questions réglementaires. Les régulateurs ont le pouvoir, par exemple, de limiter la croissance de Citi et de demander des changements au niveau de la direction générale ou du conseil d'administration si la banque ne respecte pas les ordonnances de consentement dans les délais impartis.

Julie Hill, professeur à la faculté de droit de l'université d'Alabama, estime que la demande d'action urgente de la part des régulateurs et le respect incomplet des décisions antérieures sont des problèmes graves pour toute banque, qui pourraient entraîner une application plus stricte et plus coûteuse de la loi. M. Hill s'exprimait de manière générale sur le processus réglementaire plutôt que sur Citi en particulier.

AVIS DE LA FED

Les trois notifications de la Fed envoyées à Citi à la fin de l'année dernière sont appelées "Matters Requiring Immediate Attention" (questions nécessitant une attention immédiate). Les demandes concernent généralement des déficiences et les banques peuvent avoir plusieurs ARIM en cours à un moment donné, mais elles sont confidentielles et ne sont que rarement rendues publiques.

Le contenu des trois ARIM a été décrit à Reuters par une source qui en a une connaissance directe. Les délais sont de six mois à un an, a déclaré la source. Elles demandent à Citi d'améliorer ses données et sa gouvernance sur la manière dont elle met de côté des capitaux pour prendre en compte les risques de crédit de la contrepartie, a déclaré la source.

Les banques mesurent le niveau de risque de leurs activités de produits dérivés afin de déterminer le montant de capital qu'elles doivent mettre de côté pour faire face aux pertes potentielles.

L'une des ERIM de Citi a un délai de six mois et porte sur les données, exposant plus d'une douzaine de problèmes que la banque doit résoudre, a déclaré la source.

Les deux autres ont un délai d'un an. L'une concerne la manière dont Citi utilise des approximations pour calculer le risque de crédit de la contrepartie lorsque les données ne sont pas disponibles, et l'autre concerne les défaillances de gouvernance, en particulier le manque de clarté quant aux responsabilités des différentes entités juridiques de la banque, a déclaré la source.

Les deux ordonnances de consentement exposent plusieurs problèmes majeurs que la banque doit résoudre, le travail étant ensuite décomposé en étapes plus petites. Les problèmes liés à l'une ou l'autre de ces étapes peuvent empêcher la banque de résoudre le problème principal, même si elle a progressé dans d'autres domaines, selon deux sources au fait de la question.

La conclusion de l'unité d'audit interne de Citi concerne un "plan d'action correctif" mis en place par la banque pour résoudre un problème qui apparaît dans les deux ordonnances de consentement, appelant les dirigeants à mieux superviser la banque, selon le courrier électronique.

Le courriel d'audit montre également comment le travail a été retardé. La date d'échéance initiale était le 30 juin 2022, mais a été révisée au 30 septembre 2023. Dans une colonne intitulée "statut", on peut lire : "Réouverture".

Par la suite, Citi a fixé une date butoir au 31 juillet 2024 pour clôturer l'audit, selon l'une des sources.