La réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine n'est plus considérée comme un moment propice à la première baisse des taux d'intérêt de la banque centrale, mais elle pourrait mettre en lumière l'état de l'économie à long terme selon la Fed.

Conditionnés par le refus verbal des responsables de la Fed tout au long de l'année et par des relevés d'inflation et de croissance encore flous, les marchés à terme estiment actuellement que les chances d'une première baisse lors de la réunion du 20 mars sont quasiment nulles et privilégient désormais les mois de juin ou de juillet.

Pourtant, le compte rendu de la réunion contiendra de nombreuses informations sur la suite des événements, notamment une mise à jour des projections trimestrielles des décideurs politiques et le début probable des discussions sur le ralentissement de la réduction du bilan de la Fed.

De nombreux investisseurs réévaluant la trajectoire à long terme de l'économie américaine et se demandant si elle est sur la voie d'une croissance durablement plus rapide, l'attention se portera sur ce que disent les points de la Fed à propos du taux directeur "neutre" supposé qui ne stimule pas l'économie à long terme et ne la freine pas non plus.

Sur la base de leurs prévisions médianes, les décideurs de la Fed ont laissé leur hypothèse de taux directeur à long terme pratiquement inchangée depuis avant la pandémie, à savoir 2,5 %, à l'exception d'une brève réduction à 2,4 % au début de 2022, qui a été rapidement annulée.

Et comme les responsables de la Fed partent du principe qu'ils ramèneront l'inflation à l'objectif de 2 % d'une manière ou d'une autre au fil du temps, cela implique qu'ils voient un taux neutre "réel" de seulement 0,5 % - par rapport au taux directeur réel actuel d'environ 2,5 %.

Un relèvement de cette hypothèse ne changera peut-être pas grand-chose à la question de savoir si la Fed commencera à réduire ses taux, ni même quand elle le fera, puisqu'elle pourrait réduire ses taux de 200 points de base (pb) au cours des deux prochaines années et continuer à affirmer qu'elle est en mode "restrictif" et qu'elle exerce une pression sur l'activité économique et l'inflation.

Mais cela peut avoir une importance potentielle sur la marge de manœuvre que la Fed estime avoir sur un cycle d'assouplissement - où elle voit un "taux terminal" probable dans le langage de la banque centrale. C'est pourquoi elle pourrait être suivie de près par de nombreux investisseurs.

La discussion est manifestement bien engagée.

Inobservable en temps réel, le taux neutre théorique est une bête éphémère presque impossible à cerner avant de l'avoir atteint et, même dans ce cas, les sables mouvants de l'économie peuvent encore l'envelopper de mystère.

La plupart des responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, affirment ne pas savoir où il se situe exactement.

Pourtant, leurs meilleures suppositions devraient révéler ce qui se passe sous le capot de l'économie, à quel point ils pensent que le taux directeur actuel de 5,25-5,50 % est restrictif et où les taux pourraient s'établir une fois qu'ils auront entamé une campagne d'assouplissement.

MURMURES DE LA FED

Bien qu'il ne soit pas membre votant du comité de l'open market de la Fed (FOMC) cette année, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a relancé le débat au début du mois dernier.

"Il est possible, au moins pendant la période de reprise post-pandémique, que l'orientation de la politique qui représente la neutralité ait augmenté", a-t-il déclaré.

La patronne de la Fed de San Francisco, Mary Daly, qui vote pour le FOMC cette année, a ensuite déclaré que l'estimation du taux neutre se situait entre 0,5 % et 1,0 %, ce qui implique un taux d'intérêt à long terme de 2,5 % à 3,0 %.

Un autre votant pour 2024, Thomas Barkin, chef de la Fed de Richmond, a déclaré qu'il était tout à fait possible que le taux neutre ait augmenté. La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a également déclaré ce mois-ci qu'il s'agissait d'une question ouverte.

S'exprimant à Londres la semaine dernière, John Williams, de la Fed de New York, a semblé plus enclin à réfréner les pensées d'un changement majeur et a déclaré que le taux neutre n'avait pas beaucoup augmenté depuis la pandémie.

Une telle incertitude de la part de l'opinion publique peut peut-être faire grimper la barre du "point" médian du taux à long terme.

Cependant, toute hausse pourrait influencer l'opinion des marchés sur tous les sujets, du dollar à la dette du Trésor, et sur le marché boursier par extension.

D'ores et déjà, les marchés à terme prévoient que les taux directeurs de la Fed s'établiront quelque part entre 3,0 et 3,5 % au cours des deux prochaines années, soit près de 200 points de base de moins qu'aujourd'hui, mais toujours bien au-dessus du point médian de 2,5 % du taux directeur à long terme de la Fed.

Une augmentation de ce "point" de 50 points de base jusqu'à 3 % - où il était encore récemment en 2018 - pourrait potentiellement tirer vers le haut le "taux final" supposé de l'assouplissement des marchés.

Ce que cela montre, c'est que la Fed réfléchit au moins aux implications d'une désinflation américaine aussi impressionnante au cours de l'année écoulée, alors même que les fortes hausses de taux ont laissé les marchés du travail pratiquement indemnes et n'ont pas réussi jusqu'à présent à déclencher une récession.

C'est pourquoi de nombreux économistes retournent également à leur planche à dessin.

Cette année, les révisions des statistiques américaines sur l'immigration de l'année dernière ont constitué une preuve irréfutable de leur efficacité. Ces révisions modifient les hypothèses sur la trajectoire à long terme de la main-d'œuvre, ce qui pourrait permettre d'augmenter le niveau de création d'emplois à l'avenir, sans pour autant augmenter la croissance des salaires et l'inflation.

D'autres analyses s'intéressent à la manière dont l'augmentation de la dette publique peut jouer un rôle dans l'augmentation des taux neutres.

Un document de travail publié la semaine dernière par la Banque des règlements internationaux tente de quantifier l'effet sur le "taux naturel" des grandes expansions budgétaires.

L'étude, réalisée par les économistes Rodolfo Campos, Jesus Fernandez-Villaverde, Galo Nuno et Peter Paz, estime que le taux d'intérêt naturel augmente de 20 à 50 points de base en réponse à une augmentation de 10 points de pourcentage du ratio de la dette publique par rapport au PIB.

Étant donné que le ratio dette publique/PIB des États-Unis a augmenté d'environ 20 points depuis avant la pandémie pour atteindre près de 100 % aujourd'hui - et que le Congressional Budget Office prévoit qu'il augmentera encore pour atteindre 116 % au cours de la prochaine décennie - ces hypothèses sont certainement une source de réflexion pour la Fed.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.