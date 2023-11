Après avoir profité de la déroute des obligations pendant l'été pour propulser le dollar américain à son plus haut niveau depuis dix mois, les fonds spéculatifs s'interrogent à présent sur l'avenir du billet vert.

Le dollar, qui a perdu 3,5 % en novembre par rapport à un panier d'autres grandes monnaies, est sur le point d'enregistrer sa pire performance mensuelle depuis un an, alors que les prévisions de réduction des taux d'intérêt pour l'année prochaine augmentent, faisant chuter les rendements des bons du Trésor de leurs plus hauts niveaux pluriannuels.

Cinq fonds ont fait part de leur point de vue sur le sort du dollar. Il ne s'agit pas de recommandations ou de positions commerciales, que certains fonds spéculatifs ne peuvent révéler pour des raisons réglementaires.

1/ AQR CAPITAL MANAGEMENT

* Gestionnaire d'actifs systématique

* Taille : 95 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM)

* Fondée en 1998

* Principales opérations : Long dollar, court franc suisse

Le directeur général Jonathan Fader estime que la fin des hausses de taux aux États-Unis n'implique pas nécessairement une faiblesse du dollar.

Au cours des 40 dernières années, le dollar a eu tendance à se stabiliser ou à se renforcer légèrement dans les mois qui ont suivi la dernière hausse, explique M. Fader, qui est "constructif" à l'égard de la monnaie.

"En particulier, les tendances de la croissance aux États-Unis semblent nettement plus fortes que dans la plupart des autres grandes économies du monde", a-t-il déclaré.

M. Fader estime que la meilleure façon de tirer parti de la vigueur actuelle du dollar serait d'acheter le billet vert contre des monnaies exposées à des tendances de prix négatives, à des fondamentaux économiques plus faibles et à une politique monétaire dovish, comme le franc suisse.

Le franc suisse est en hausse d'environ 5 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

2/ FLORIN COURT CAPITAL

* Gestionnaire d'actifs systématiques diversifiés

* Taille : 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion

* Fondé en 2016

* Principales opérations : Long devises des marchés émergents d'Amérique latine / short dollar.

Doug Greenig, directeur des investissements et de la gestion de Florin Court, estime que le dollar va lentement décliner à mesure que les tensions géopolitiques se répercutent sur les différentes régions du monde.

Il s'attend à un fort ralentissement de l'économie américaine qui, conjugué à une baisse de l'inflation, devrait pénaliser le dollar par rapport à certaines monnaies des marchés émergents.

"La réduction d'une année sur l'autre de la masse monétaire au sens large aux États-Unis est énorme. Elle est encore plus importante si l'on tient compte de la masse monétaire corrigée de l'inflation", a déclaré M. Greenig, ajoutant qu'il serait alors "très difficile" de soutenir la croissance. "C'est le punch qui s'écoule du bol de punch.

M. Greenig a fait remarquer qu'étant donné que de nombreux pays émergents ont relevé leurs taux plus tôt et de manière plus agressive que les économies avancées, les rendements obligataires dans des pays tels que le Brésil, la Colombie, la Hongrie et la Pologne semblent attrayants.

3/ NWI MANAGEMENT LP

* Global macro hedge fund

* Taille : 2,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion

* Fondé en 1999

* Principale activité : vente à découvert de yuans chinois offshore par rapport à un panier de devises pondéré par le CFETS (China Foreign Exchange Trade System).

Tara Hariharan, directeur général de la recherche macroéconomique mondiale chez NWI, a déclaré que le fonds spéculatif structurait ses paris sur les devises de manière à limiter l'effet des fluctuations du dollar, la résilience de l'économie américaine ayant rendu difficile la détermination d'un pic pour le billet vert.

L'une des opérations qu'elle recommande concerne la Chine. Selon Mme Hariharan, les risques de dépréciation du yuan se profilent à mesure que les sorties de capitaux augmentent, que les multinationales rapatrient davantage de bénéfices et que l'économie ralentit davantage.

"Le yuan pourrait être soutenu de manière saisonnière par la demande liée au Nouvel An chinois jusqu'à la fin du mois de janvier, mais il pourrait ensuite se replier", a-t-elle déclaré.

NWI n'exclut pas non plus un affaiblissement forcé du yuan pour améliorer la compétitivité des exportations chinoises.

4/ GARDE ASSET

* Fonds spéculatif brésilien, avec une stratégie macro globale.

* Taille : 300 millions de dollars d'actifs sous gestion

* Fondé en 2013

* Commerce clé : Long peso mexicain

Carlos Calabresi, PDG de Garde, privilégie la monnaie mexicaine < MXN-> parce que les taux d'intérêt sont à un niveau historique de 11,25 % depuis mars et que la balance des paiements est en bon état.

Il pense également que le pays recevra d'énormes investissements étrangers grâce à ce que l'on appelle le "nearshoring", c'est-à-dire la délocalisation de la capacité de production vers le marché américain à partir de l'Asie, par exemple.

Ces tendances devraient conduire à un renforcement du peso mexicain, qui a augmenté d'environ 13 % par rapport au dollar cette année.

5/ CIBC ASSET MANAGEMENT

* Gestionnaire d'actifs canadien, avec une stratégie active sur les devises.

* Taille : 145 milliards de dollars d'actifs sous gestion

* Fondée il y a plus de 50 ans

* Commerce clé : Réal brésilien long

Michael Sager, chef de la gestion multi-actifs et des devises chez Gestion d'actifs CIBC, estime que le real brésilien est susceptible de se renforcer à court terme en raison d'un taux d'intérêt de référence à deux chiffres, actuellement de 12,25 %, qui attire les capitaux étrangers.

Le real brésilien, qui s'échange à 4,8908 pour un dollar, est en hausse d'environ 8 % depuis le début de l'année par rapport au dollar.

L'inflation, qui se situe aux alentours de 5 %, est également maîtrisée, la banque centrale brésilienne ayant été l'une des premières autorités monétaires à commencer à relever ses taux, a déclaré M. Sager.

En outre, la plus grande économie d'Amérique latine a des exportations importantes et un faible niveau d'endettement par rapport à d'autres grandes économies.

"Si vous réunissez tous ces éléments, nous pensons qu'il s'agit d'un pays et d'une monnaie fondamentalement solides", a-t-il déclaré.