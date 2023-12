Les emprunteurs qui espèrent être soulagés de la hausse des taux d'intérêt risquent d'être déçus, les marchés financiers indiquant que les taux resteront élevés dans les années à venir.

Quelle que soit l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt en 2024, les prix des marchés monétaires montrent que la décennie de taux d'intérêt proches de zéro qui a suivi la grande crise financière a peu de chances de se reproduire tant que les pressions inflationnistes et les dépenses publiques resteront élevées.

Cela risque de pénaliser encore davantage de nombreux emprunteurs publics et privés qui ont bloqué les taux d'intérêt antérieurs et n'ont pas encore ressenti tout l'impact des hausses record des banques centrales au cours des deux dernières années.

Ces dernières semaines, les opérateurs ont multiplié les paris en faveur d'une forte baisse des taux l'année prochaine, encouragés par le ralentissement de l'inflation et l'attitude pessimiste de la Réserve fédérale américaine.

Les prévisions d'une baisse des taux d'au moins 1,5 point de pourcentage aux États-Unis et en Europe ont dopé les marchés obligataires et boursiers.

Mais alors que la Fed devrait réduire son taux directeur à environ 3,75 % d'ici à la fin de 2024, il ne tombera qu'à environ 3 % d'ici à la fin de 2026, avant de remonter à environ 3,5 % par la suite, d'après les prix du marché monétaire.

Le contraste est saisissant avec les taux qui sont restés proches de zéro pendant la majeure partie de la décennie qui a suivi la crise financière mondiale et qui n'ont augmenté que progressivement jusqu'à 2,25 %-2,50 % en 2018.

Les taux de la Banque centrale européenne devraient s'établir à environ 2 % d'ici à la fin de l'année 2026, contre 4 % actuellement. Il s'agit d'une réduction, mais elle n'est pas le signe d'un retour à l'expérience peu orthodoxe des taux négatifs menée entre 2014 et 2022.

"Il s'agit simplement de normaliser la politique. Il ne s'agit pas d'une politique monétaire facile", a déclaré Mike Riddell, gestionnaire de portefeuille principal chez Allianz Global Investors.

Selon les économistes, ces attentes sont compatibles avec un scénario dans lequel le taux d'intérêt dit "neutre", qui ne stimule ni ne ralentit la croissance économique, a augmenté depuis avant la pandémie de COVID-19.

L'économie américaine, qui a évité jusqu'à présent la récession que beaucoup attendaient en raison d'un resserrement agressif de la politique, a également étayé cet argument.

Des risques d'inflation plus élevés en raison des tensions géopolitiques et de la délocalisation, une politique budgétaire plus souple et des améliorations potentielles de la productivité grâce à l'intelligence artificielle sont autant de facteurs susceptibles de faire augmenter le taux neutre, souvent appelé "étoile R".

Une certaine notion du taux neutre, bien qu'impossible à déterminer en temps réel, est essentielle pour comprendre le potentiel de croissance d'une économie et la décision d'une banque centrale quant à l'ampleur de la réduction des taux à l'avenir.

La question de savoir si le taux neutre a bougé fait l'objet de nombreux débats et tout le monde n'est pas convaincu qu'il a augmenté.

Il est important de noter que les attentes du marché sont plus élevées que l'estimation de 2,5 % de la Fed pour les taux d'intérêt à long terme, bien que plusieurs décideurs politiques l'aient fixé à plus de 3 %.

Dans la zone euro, les responsables politiques de la BCE évoquent un taux neutre d'environ 1,5 % à 2 %.

"Je suis sceptique quant à l'évolution de l'étoile R", a déclaré Idanna Appio, ancienne économiste de la Fed, aujourd'hui gestionnaire de portefeuille chez First Eagle Investment Management.

Mme Appio ne comprend pas pourquoi les marchés tablent sur le maintien de taux élevés alors que de nombreuses mesures des prévisions d'inflation suggèrent un retour aux objectifs des banques centrales. Il est trop tôt pour parler d'une hausse de la productivité, a-t-elle ajouté.

Il est loin d'être facile d'évaluer l'évolution des taux dans les années à venir et les marchés peuvent se tromper.

Mais leurs prévisions incitent à la prudence pour les emprunteurs, qui sont habitués aux taux bas de ces dernières années et continuent d'en bénéficier.

"Cela signifie que les entreprises devront se refinancer à des taux raisonnablement, voire nettement plus élevés que ceux qu'elles ont connus au cours des cinq dernières années", a déclaré Patrick Saner, responsable de la stratégie macroéconomique chez Swiss Re.

"Dans ce contexte, l'environnement de taux plus élevés est en fait très important, en particulier lorsqu'il s'agit de la planification des entreprises.