La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 % à la fin de sa réunion des 30 et 31 janvier, mais a déclaré qu'elle envisagerait de le réduire une fois qu'elle serait plus sûre que l'inflation continuera à baisser pour atteindre l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine. Les données à venir sur l'inflation, l'emploi et les dépenses de consommation détermineront le calendrier de cette décision.

La Fed tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire les 19 et 20 mars. Voici un aperçu de quelques-uns des chiffres qui influenceront le débat sur la politique monétaire :

EMPLOI (publié le 2 février ; prochain communiqué le 8 mars) :

Les entreprises américaines ont créé 353 000 emplois en janvier. Il s'agit d'une augmentation par rapport au gain révisé de 333 000 emplois en décembre, qui était nettement plus élevé.

Le taux de chômage est resté stable à 3,7 %.

Les responsables de la Fed sont devenus plus à l'aise avec l'idée qu'une croissance forte et continue de l'emploi pourrait encore permettre une baisse de l'inflation. Mais la croissance de janvier a été près de deux fois supérieure aux prévisions des économistes et les créations d'emplois ont concerné un large éventail de secteurs, ce qui a dissipé les craintes que l'embauche ne soit devenue trop ciblée.

Le dernier rapport ne modifiera peut-être pas beaucoup l'opinion de la Fed sur la trajectoire future de l'inflation, mais il ne fera peut-être pas avancer les arguments en faveur d'une baisse des taux plus tôt que plus tard.

La croissance des salaires a bondi à 4,5 % en rythme annuel après avoir montré des signes de ralentissement. Bien que le président de la Fed, Jerome Powell, ait déclaré que les ajustements de la croissance des salaires pourraient avoir lieu au fil du temps, et que les récents gains de productivité importants contribuent à atténuer tout impact que les augmentations de salaires pourraient avoir sur les prix.

Néanmoins, le niveau de janvier est bien supérieur à la fourchette de 3,0 %-3,5 % que la plupart des décideurs politiques considèrent comme compatible avec l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed.

OFFRES D'EMPLOI (publié le 30 janvier ; prochain communiqué le 6 mars) :

Le président de la Fed, Jerome Powell, suit de près l'enquête du département du travail américain sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) pour obtenir des informations sur le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, et en particulier sur le nombre d'offres d'emploi pour chaque personne sans emploi mais à la recherche d'un emploi. Le ratio a diminué régulièrement pour atteindre son niveau d'avant la pandémie, mais il a augmenté au cours des deux derniers mois et reste supérieur à 1,4 pour 1, soit plus que le niveau de 1,2 pour 1 observé avant la crise sanitaire. D'autres aspects de l'enquête, comme le taux de démission, sont revenus à leur niveau d'avant la pandémie.

INFLATION (PCE publié le 26 janvier ; prochain communiqué IPC le 13 février)

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), par lequel la Fed mesure l'inflation, a augmenté de 0,2 % en décembre par rapport au mois précédent, ce qui est conforme aux attentes des économistes et se traduit par un rythme annualisé conforme à l'objectif de 2 % de la Fed.

Sur une base annualisée de trois mois et de six mois, l'inflation sous-jacente de base PCE excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie est inférieure à l'objectif, selon les données, et par rapport à l'année précédente, l'augmentation a été de 2,9 %, soit la plus faible hausse depuis mars 2021.

Parallèlement, un rapport publié en janvier a montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a bondi de 3,4 % en glissement annuel en décembre, contre 3,1 % le mois précédent, tandis que le taux de base a légèrement diminué à 3,9 % contre 4,0 %, des lectures plus fortes que prévu qui soulignent le chemin cahoteux vers l'objectif de la Fed.

Les responsables de la Fed se pencheront sur les révisions annuelles de l'IPC qui seront publiées le 11 février pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire de l'inflation ; les révisions de l'année dernière ont annulé ce qui semblait être un progrès jusqu'à ce moment-là.

VENTES AU DÉTAIL (publié le 17 janvier ; prochain communiqué le 15 février) :

Les ventes au détail ont augmenté de 0,6 % en décembre, ce qui constitue une nouvelle surprise dans la série de "surprises à la hausse" que l'économie a livrées au cours de l'année 2023. L'augmentation des dépenses a préfiguré l'estimation beaucoup plus forte que prévu de 3,3 % pour la croissance annualisée du PIB au quatrième trimestre, publiée le 25 janvier. Les responsables politiques de la Fed ont anticipé les signes indiquant que les hausses de taux agressives qu'ils ont appliquées de mars 2022 à juillet 2023 réduisaient la demande globale de biens et de services, mais ces progrès ont été difficiles à détecter.