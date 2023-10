Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mardi qu'il pensait que l'économie américaine était sur la bonne voie pour un atterrissage en douceur, dans lequel l'inflation retomberait à l'objectif de 2 % de la Fed sans que le taux de chômage n'augmente brusquement.

"Jusqu'à présent, la situation semble plus favorable, a déclaré M. Kashkari lors d'une réunion publique organisée par l'université d'État de Minot, le marché de l'emploi et l'économie ayant mieux résisté qu'il ne l'aurait cru aux hausses de taux de la Fed jusqu'à présent. Il a toutefois averti que si l'économie restait trop forte, la Fed pourrait être amenée à relever davantage ses taux pour la ralentir, ce qui risquerait d'entraîner un atterrissage plus brutal. "Il est trop tôt pour crier victoire", a-t-il ajouté.