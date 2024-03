Le fondateur du fonds spéculatif américain Citadel, Ken Griffin, a déclaré qu'il aimerait en savoir plus sur les propositions du candidat à la présidence des États-Unis Donald Trump avant de le soutenir lors des élections, lorsqu'il a été interrogé sur son soutien mardi.

"Je veux savoir ce que Trump va faire pour les États-Unis. Je veux voir à quoi ressemble la plateforme politique", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée par la Futures Industry Association à Boca Raton, en Floride. "J'ai un peu plus d'optimisme sur le fait que nous allons voir un peu plus de réflexion dans les politiques et un peu moins dans le domaine de la rhétorique.

M. Griffin est un méga-donateur républicain qui a donné quelque 67 millions de dollars lors du cycle électoral de 2020, ce qui fait de lui le troisième donateur républicain individuel le plus important de ce cycle, selon OpenSecrets, qui suit l'argent dans la politique.

En janvier, il a donné 5 millions de dollars à un groupe extérieur soutenant la candidate républicaine à la présidence Nikki Haley. "Je peux avoir un moment de tristesse ?", a-t-il déclaré à l'auditoire lorsqu'on lui a demandé quel serait son soutien à l'avenir.

M. Griffin a toutefois fait l'éloge de certaines des réalisations de M. Trump en tant que président, estimant que l'ancien président avait mené des politiques "incroyablement" favorables à la croissance.

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Interrogé sur l'état de l'économie américaine, M. Griffin a déclaré que le rythme d'augmentation des prix à la consommation en février, tel que révélé par les données de mardi, était proche des attentes du marché, mais qu'il s'attendait à ce que la banque centrale soit plus lente à réduire les taux d'intérêt que ce que le marché prévoit.

Mardi, les traders pariaient sur le fait que la Fed commencerait à réduire ses taux d'intérêt en juin de cette année.