Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Les investisseurs en Asie ne pourraient pas aborder la journée de vendredi dans un état d'esprit plus optimiste, alors que l'essor de la mégatechnologie, sous l'impulsion des États-Unis, alimente la flambée des marchés boursiers mondiaux, même s'ils seront tentés de prendre quelques bénéfices avant le week-end.

Le Nikkei japonais a atteint un nouveau record historique jeudi après la hausse des résultats du quatrième trimestre de Nvidia, suivie plus tard dans la journée par le Stoxx 600 européen, le S&P 500 et le Dow Jones Industrials.

La hausse incessante observée jeudi dans le monde entier, propulsée par le bond de 16,5 % de Nvidia, devrait donner le ton pour l'Asie vendredi.

Bien entendu, les actions chinoises sont loin d'avoir atteint des sommets historiques, mais elles ont également le vent en poupe. Depuis qu'elles ont atteint leur plus bas niveau en cinq ans il y a quelques semaines, elles ont rebondi de plus de 10 % et sont sur leur plus longue série de gains depuis plus de trois ans et demi.

Une clôture dans le vert de l'indice CSI 300 vendredi scellerait sa meilleure performance depuis plus de six ans.

L'amélioration du sentiment à l'égard de la Chine est en grande partie due aux diverses mesures prises par les autorités de Pékin pour relancer l'activité économique et soutenir les marchés, en particulier le marché de l'immobilier, qui a été durement touché.

Ces mesures comprennent une réduction du taux de référence des prêts à 5 ans, qui influe sur le prix des prêts hypothécaires. Il est trop tôt pour déterminer le succès ou l'échec des mesures prises cette semaine, mais les chiffres des prix de l'immobilier chinois de vendredi seront suivis de près.

Ces deux dernières années, les prix de l'immobilier ont baissé d'une année sur l'autre. Un retour à la croissance contribuerait grandement à rassurer les investisseurs sur le fait que le pire de l'effondrement du secteur immobilier est passé et que l'économie est de nouveau sur la voie d'une croissance plus ferme.

L'extraordinaire rallye japonais se poursuivra-t-il ou s'éteindra-t-il vendredi ? L'ampleur de la reprise laisse présager les deux - la hausse de 17 % du Nikkei cette année montre que la dynamique est forte ; mais une hausse de 17 % en moins de deux mois incitera certains investisseurs à retirer quelques jetons de la table.

Si l'ambiance sur les marchés mondiaux est déterminée par les actions, la hausse des rendements obligataires américains et la résistance acharnée du dollar ne peuvent être ignorées en Asie et sur les marchés émergents.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a atteint 4,35 % jeudi, son plus haut niveau depuis trois mois, et les marchés des taux continuent de réduire les attentes en matière de réduction des taux américains - la première réduction de la Fed est désormais entièrement prévue pour juillet, et à peine 80 points de base d'assouplissement figurent sur la courbe de cette année.

L'augmentation des rendements américains et la volonté de la Fed de rester plus longtemps à la hausse devraient un jour ou l'autre se heurter à l'euphorie technologique qui règne sur les actions mondiales, et l'Asie pourrait alors être touchée de plein fouet.

Mais ce ne sera probablement pas vendredi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Prix des logements en Chine (janvier)

- Inflation à Singapour et en Malaisie (janvier)

- Ventes au détail en Nouvelle-Zélande (T4)