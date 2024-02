* Marchés boursiers asiatiques : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Le Nikkei glisse, les contrats à terme du S&P s'améliorent après une baisse tardive.

* Les marchés reportent la date de la baisse des taux de la Fed de mars à mai

* Les contrats à terme de la Fed prévoient toujours un assouplissement important d'ici 2024

* Les résultats d'Apple, d'Amazon et de Meta se profilent à l'horizon

SYDNEY, 1er février (Reuters) - Les actions asiatiques ont reculé jeudi après la chute tardive de Wall Street, tandis que les investisseurs ont continué de parier sur une baisse sensible des taux d'intérêt américains cette année, même si le coup d'envoi pourrait être un peu plus tardif qu'on ne l'espérait.

La décision du comité de la Réserve fédérale de maintenir les taux à 5,25-5,5 % mercredi n'a pas surpris, elle a pris une tournure dovish en soulignant que les taux ne seraient pas réduits tant qu'elle n'aurait pas plus de confiance dans le fait que l'inflation est vraiment battue. Lors d'une conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré sans ambages qu'une baisse dès le mois de mars semblait improbable, mais il a également admis que tous les membres du comité envisageaient un assouplissement cette année.

"L'un des aspects les plus pessimistes des remarques de M. Powell était l'asymétrie concernant l'emploi : une forte hausse de l'emploi n'empêchera pas nécessairement une baisse des taux, mais une faible hausse de l'emploi accélèrerait 'absolument' une baisse des taux", ont écrit les analystes de JPMorgan.

"Nous maintenons notre prévision d'une première baisse en juin, mais après les remarques de M. Powell, il n'est pas difficile d'envisager une configuration des données relatives à l'emploi et à l'inflation qui amènerait le comité à réduire ses taux d'ici le mois de mai.

En effet, les marchés ont doublé leur prévision d'une baisse en mai, évaluant à 32 points de base les réductions - ce qui implique une probabilité de 100 % de 25 points de base et une certaine chance d'un assouplissement de 50 points de base. "Nous avons repoussé notre prévision de la première réduction de mars à mai", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs. "Toutefois, nous continuons de prévoir cinq réductions en 2024 et trois autres en 2025, car nous nous attendons à ce que l'inflation de base tombe au moins deux dixièmes en dessous de la projection médiane du FOMC cette année."

Les investisseurs ont également semblé parier que plus la Fed retardait ses décisions aujourd'hui, plus elle devrait procéder à des réductions agressives à l'avenir, étant donné que le ralentissement de l'inflation entraînerait une forte hausse des taux d'intérêt réels.

En conséquence, les contrats à terme sur les fonds fédéraux pour décembre ont prévu un assouplissement supplémentaire de 13 points de base cette année, ce qui porte le total attendu à 143 points de base.

De même, les obligations d'État se sont fortement redressées, les rendements à 10 ans ayant chuté de 12 points de base à 3,91 % à la suite de la décision de la Fed. Une partie de ces gains a ensuite été compensée en Asie, ce qui a fait remonter les rendements à 3,950 %.

LES BANQUES SE JETTENT À L'EAU

La ruée vers les obligations a été encouragée par les craintes renouvelées concernant les banques régionales américaines, lorsque New York Community Bancorp a chuté de 37 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus de vingt ans, après avoir enregistré une perte surprise.

Cette situation s'est répercutée sur d'autres valeurs bancaires et a contribué à un net recul du S&P 500 mercredi en fin de journée, alors que le Nasdaq avait déjà été mis sous pression par les baisses d'Alphabet Inc et de Tesla.

Au début de la journée de jeudi, le sentiment s'est stabilisé et les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,2 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq se sont raffermis de 0,3 %. Le marché est confronté à un test majeur plus tard dans la journée lorsque les résultats d'Apple, d'Amazon et de Meta sont publiés.

Les marchés asiatiques sont restés prudents et l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a reculé de 0,3 %.

Le Nikkei japonais a reculé de 0,5 % en raison de la hausse du yen, tandis que la Corée du Sud a rebondi de 0,7 % à la suite d'une enquête montrant que l'activité des usines a augmenté pour la première fois en 19 mois.

Les valeurs sûres chinoises ont reculé de 0,4 %, toujours sous le coup d'une enquête décevante sur l'activité industrielle en janvier.

Les marchés des devises ont été secoués par la réaction mitigée à la Fed, le dollar gagnant sur l'euro mais perdant sur le yen, les rendements obligataires ayant baissé.

L'euro est resté à 1,0805 dollar, après avoir terminé la journée de mercredi en légère baisse de 0,2 %. Le dollar s'est maintenu à 146,86 yens, après avoir chuté jusqu'à 146,00 dans la nuit.

L'or a également fluctué dans le sillage de la Fed, et était en hausse d'une fraction à 2 040 dollars l'once.

Les prix du pétrole sont restés pratiquement stables, après avoir reculé mercredi sur fond d'inquiétudes concernant la demande de la Chine et d'une augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 12 cents à 80,67 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 10 cents à 75,95 dollars le baril.