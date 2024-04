Le dollar australien a enregistré des gains prudents jeudi grâce à la hausse des prix du minerai de fer et à la pause dans l'ascension du dollar américain, tout en négligeant la baisse des chiffres de l'emploi local, alors que les perspectives de réduction des taux d'intérêt semblent encore lointaines.

L'Aussie a augmenté de 0,1% à 0,6444 $, après avoir progressé de 0,5% au cours de la nuit pour la première fois en quatre sessions. Il fait maintenant face à une résistance à 0,6450 $, tandis que le support à 0,6340 $ tient pour l'instant.

Le dollar kiwi est resté stable à 0,5917 $, après avoir rebondi de 0,7 % au cours de la nuit en raison d'une inflation intérieure toujours élevée.

Les deux monnaies ont été soutenues par un regain d'intérêt pour le risque, les actions asiatiques ayant gagné 1 % dans un contexte de ralentissement de l'ascension du dollar américain. Les prix du minerai de fer ont bondi de 3 % tandis que le charbon a bondi de 4 %, ce qui a contribué à soutenir le dollar australien, centré sur les matières premières.

Les données locales ont montré que l'emploi australien a diminué de 6 600 postes en mars après un mois de février exceptionnel, bien que la hausse du taux de chômage ait dépassé les attentes, ce qui indique que le marché du travail reste relativement tendu.

"Nous avons besoin de quelques impressions supplémentaires sur le marché du travail pour plus de clarté, mais à ce stade, la force de travail d'aujourd'hui est cohérente avec les risques pour notre scénario de base de la RBA d'un début plus tardif d'un cycle d'assouplissement et d'un cycle plus petit", a déclaré Su-Lin Ong, économiste en chef chez RBC Capital Markets.

"Une RBA patiente est susceptible de rester sur la touche pendant un certain temps.

Les marchés ont déjà réduit les paris sur la baisse des taux de la Reserve Bank of Australia cette année, les swaps n'impliquant qu'une probabilité de 65 % d'une baisse des taux en décembre, ce qui signifie que même une baisse des taux cette année n'est pas garantie.

Le rendement des obligations d'État à trois ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 3,901 %, tandis que le rendement des obligations d'État à 10 ans s'est maintenu à 4,306 %.