LES VALEURS A SUIVRE :

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en déclin mercredi, avant la publication d'un indicateur d'inflation essentiel et alors que les rendements américains sont à leur plus haut depuis le début de l'année.

Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s'afficherait en baisse de 0,10% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un repli à l'ouverture de 0,34%, contre 0,13% pour le Dax à Francfort, et un EuroStoxx 50 hésitant.

Les marchés européens se positionnent avant la publication de l'inflation pour mars à 09h00 GMT, attendue à 2,6% comme en février. Si l'inflation allemande, publiée mardi, s'est affichée légèrement inférieure au consensus, une surprise à la hausse sur la dynamique des prix dans le bloc n'est pas à exclure.

Il s'agirait d'une mauvaise nouvelle pour des marchés, alors qu'un consensus autour d'une baisse des taux en juin commence à émerger au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).

Mercredi, Robert Holzmann, gouverneur de la banque centrale autrichienne, s'est dit ainsi ouvert à une baisse en juin, à condition que le flux de données soit rassurant.

Outre-Atlantique, les investisseurs ont dû réviser leur positionnement, après la publication d'une enquête sur les offres d'emploi meilleure qu'attendu. De nombreux indicateurs ont témoigné ces dernières semaines de la résistance de l'économie américaine, compliquant les perspectives pour la Réserve fédérale.

Le rendement du souverain américain à 10 ans a rebondi mardi à un plus haut depuis novembre dernier, faisant pression sur les actifs risqués.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que les investisseurs s'interrogeaient sur le calendrier de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui pourrait être plus tardif qu'espéré, tandis que Tesla a pesé après avoir fait état d'une baisse de ses livraisons trimestrielles pour la première fois en près de quatre ans.

L'indice Dow Jones a cédé 1%, ou 396,61 points, à 39.170,24 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 37,96 points, soit 0,72%, à 5.205,81 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 156,38 points (0,95%) à 16.240,45 points.

Tesla a perdu 4,9%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo hésite, les investisseurs s'inquiétant de la force des marchés du travail américain qui pourrait forcer la Fed à abaisser plus tardivement ses taux. L'indice Nikkei cède 0,7% à 39.570,20 points et le Topix, plus large, prend 2,1% à 8.768,0 points.

Fast Retailing, maison mère d'Uniqlo et le titre le plus négocié du Nikkei, chute de 3,26% et fait pression sur l'indice après avoir fait état mardi de sa première baisse des ventes sur un an dans ses magasins domestiques.

Les actions chinoises reculent dans le sillage des indices américains, tandis que le puissant séisme qui a touché Taïwan fait craindre que le secteur des semiconducteurs ne soit perturbé. Le SSE Composite de Shanghai perd 0,18%, le CSI 300 0,24%, l'indice hongkongais Hang Seng 0,83%.

TAUX

Les rendements américains sont stables après avoir rebondi mardi, dans le sillage de la publication de l'enquête Jolt.

Le rendement du Treasury à dix ans stagne à 4,3572%, contre 4,6973% pour celui du deux ans.

CHANGES

Les marchés de change sont attentistes avant la publication mercredi de l'inflation européenne et de nouvelles données sur l'emploi américain.

Le dollar décline de 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,07% à 1,0775 dollar, et la livre sterling est inchangée à 1,2581 dollar.

En Asie, le yen fait du surplace à 151,55 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien se maintient à 0,6519 dollar.

PÉTROLE

Le brut hésite, sous la pression des derniers indicateurs. Une rencontre entre les ministres de l'Energie des pays de l'Opep+ se tiendra mercredi mais ne devrait pas recommander de nouvelles baisses de production.

Le Brent avance de 0,06% à 88,97 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant -0,04% à 85,12 dollars.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)