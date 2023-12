Paris (awp/afp) - Les marchés actions évoluent en hausse mardi, avec des records battus en France et en Allemagne, en attendant la publication des chiffres d'inflation aux Etats-Unis et une décision mercredi de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Sur le Vieux continent, les Bourses ont ouvert sur une note positive. Paris a battu son record absolu de points, dépassant sa marque d'avril, avant de retomber juste au-dessus de l'équilibre (+0,07%) vers 10H50 GMT. La Bourse de Francfort (+0,02%) a aussi amélioré son record, sur la lancée des dernières semaines.

Au niveau continental, l'Eurostoxx 50 (+0,15%), qui regroupe les 50 plus grosses capitalisations européennes, évolue proche de son plus haut depuis le début des années 2007 tandis que l'indice élargi Eurostoxx 600 continue de se rapprocher de son sommet de fin 2021.

Londres avançait plus que les autres Bourses européennes (+0,31%), poussée par "les dernières données sur les salaires et le chômage au Royaume-Uni" publiées mardi, qui "ont montré que la croissance des salaires a ralenti en octobre, tandis que le taux de chômage est resté stable", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Milan (+0,04%) est à son plus haut depuis 2008.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a gagné 1,07%, Shanghai 0,40% et Tokyo 0,16%.

A l'agenda de la séance, une publication est particulièrement attendue mardi, celle des données d'inflation aux Etats-Unis en novembre, de quoi faire "monter la pression d'un cran" au premier jour "de la réunion de la banque centrale américaine (Fed)", commente John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Les précédentes données montraient un ralentissement de l'inflation à 3,2% sur un an aux Etats-Unis en octobre tandis que l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatiles de l'alimentation et de l'énergie, était à 4%, au plus bas depuis plus de deux ans.

Les marchés prévoient que la Fed maintienne encore son taux directeur pour sa dernière réunion de l'année.

Pour contenir la hausse des prix, elle a relevé ses taux d'intérêt à 11 reprises depuis mars 2022, les portant à leur plus haut niveau depuis 22 ans, dans une fourchette de 5,25 à 5,50%.

"Des chiffres plus faibles que prévu pourraient stimuler l'appétit pour les obligations américaines", entraînant de nouvelles baisses des taux d'intérêt, "mais les gains resteront probablement limités avant la décision de la Fed et ses prévisions économiques mercredi", estime Ipek Ozkardeskaya, analyse de Swissquote.

Sur le marché obligataire vers 10H45 GMT, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'affichait à 4,19%, contre 4,23% en clôture lundi. En Europe, le taux obligataire allemand à 10 ans était à 2,22% contre 2,27% la veille.

Les valeurs technologiques japonaises en hausse

Les valeurs japonaises de l'industrie des semi-conducteurs ont profité mardi des gains importants la veille dans leur secteur sur l'indice new-yorkais Nasdaq: Tokyo Electron a gagné 1,48%, Advantest 0,94% et Screen Holdings 3,06%.

En Europe, ASML gagnait 0,71%, Infineon 0,56%, STMicroelectronics 0,13%.

AstraZeneca: une acquisition allant jusqu'à 1,1 md USD

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca (+1,49%) a annoncé la prochaine acquisition, pour une somme allant jusqu'à 1,1 milliard de dollars, de la société biopharmaceutique américaine Icosavax, spécialisée dans le développement de vaccins, en particulier contre des maladies respiratoires graves.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole étaient en légère hausse, les investisseurs se montrant prudents avant une semaine riche en rapports sur le marché et décisions de politique monétaire.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, prenait 0,17% à 76,16 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en janvier, gagnait 0,27% à 71,51 dollars vers 10H35 GMT.

Sur le marché des changes, l'euro était en hausse face au dollar (0,35%), à 1,0803 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 1,45%, à 41'780 dollars mais reste en baisse de plus de 6% en deux jours.

afp/rq