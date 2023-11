(Alliance News) - La livre sterling a pénalisé le FTSE 100 de Londres mardi, tandis que les résultats mitigés des entreprises à New York ont également freiné l'enthousiasme, avec les chiffres de Nvidia, la coqueluche du marché boursier de 2023, à venir.

La publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale est également prévue à 19h00 GMT.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 14,37 points, soit 0,2 %, à 7 481,99. Le FTSE 250 a perdu 251,42 points, soit 1,4%, à 18 347,63, et l'AIM All-Share a perdu 5,64 points, soit 0,8%, à 716,31.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,2 % à 746,55, le Cboe UK 250 a perdu 1,3 % à 15 890,58, tandis que le Cboe Small Companies a gagné 0,2 % à 13 535,73.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé en baisse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en légère baisse.

Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,3 % à New York, le S&P 500 a reculé de 0,4 % et le Nasdaq Composite a perdu 0,8 %.

"Avant les résultats de Nvidia, le compte-rendu du Comité fédéral de l'open market et le week-end prolongé de Thanksgiving, les traders ont encaissé une partie de leurs gains des trois dernières semaines alors que les résultats des grands détaillants américains sont décevants", a commenté Axel Rudolph, analyste chez IG.

"Les ventes de logements existants aux États-Unis ont atteint leur plus bas niveau en 2010 et l'activité nationale américaine a été la plus faible en sept mois, ce qui a également pesé sur l'humeur des investisseurs. La plupart des indices boursiers européens ont également glissé dans le rouge alors que la saison des bénéfices touche à sa fin."

Les ventes de logements existants aux États-Unis ont reculé plus que prévu en octobre pour atteindre leur plus bas niveau depuis 13 ans, selon les données publiées mardi par le secteur, en raison de la faiblesse persistante des stocks et des taux hypothécaires élevés.

Dans le même temps, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago a chuté à -0,49 point en octobre, contre -0,02 en septembre.

Du côté des entreprises, les résultats des détaillants cotés à New York ont été mitigés.

Le détaillant de vêtements American Eagle Outfitters a présenté des perspectives décevantes pour le quatrième trimestre, ce qui a fait baisser ses actions, tandis que la chaîne de grands magasins Kohl's a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires net.

En revanche, Dick's Sporting Goods a été impressionnant, son action ayant augmenté de 5,0 %. Le détaillant d'articles de sport JD Sports a grimpé de 4,0 % à Londres dans le cadre d'une lecture croisée positive.

Nvidia publie ses résultats du troisième trimestre après la cloche de clôture à New York.

"Attachez vos ceintures", a conseillé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"L'entreprise tentera de battre sa propre prévision de 16 milliards de dollars de ventes au [troisième trimestre], contre 13,50 milliards de dollars un trimestre plus tôt et environ 10 milliards de dollars de plus qu'au [troisième trimestre] de l'année dernière. Même si les PDG du S&P 500 ont réduit leurs mentions de l'IA lors de la conférence de presse, l'écart entre la demande et l'offre de puces Nvidia est suffisamment important pour permettre à l'entreprise de croître au rythme souhaité", a ajouté M. Ozkardeskaya.

Avant la publication des résultats, l'action a baissé de 1,6 % à New York.

Les minutes de la dernière réunion de la Fed seront publiées à 19h00 GMT.

Lors de sa réunion de début novembre, la Réserve fédérale a laissé les taux d'intérêt inchangés. Dans un mouvement largement attendu, la banque centrale a accepté à l'unanimité de maintenir le taux clé des fonds fédéraux dans une fourchette cible comprise entre 5,25 % et 5,50 %, un sommet de 22 ans, où il se trouve depuis juillet.

Mais depuis lors, le président Jerome Powell a averti que la banque centrale relèverait à nouveau son taux si cela s'avérait nécessaire. Des données favorables sur l'inflation américaine ont toutefois suivi. Elles ont montré un ralentissement du taux annuel à 3,2 % en octobre, contre 3,7 % en septembre, ce qui a ravivé l'espoir que la Fed ait déjà décrété sa dernière hausse du cycle.

Le dollar s'est largement effondré avant la publication de ces chiffres, alors que la livre sterling était en bonne forme avant la déclaration d'automne du chancelier britannique Jeremy Hunt, mercredi.

Les propos optimistes du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, ont soutenu la livre sterling.

Les analystes de la Lloyds Bank ont commenté : "Bailey a déjà fortement mis en garde contre l'anticipation de baisses de taux et a même déclaré hier soir que les taux d'intérêt pourraient devoir augmenter à nouveau s'il devait y avoir des signes de persistance de l'inflation".

La livre sterling était cotée à 1,2531 USD mardi en fin d'après-midi, soit plus que les 1,2497 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,0926 USD, en baisse par rapport à 1,0942 USD. Face au yen, le dollar était coté à 147,91 yens, en baisse par rapport à 148,32 yens.

L'affaiblissement du dollar a donné un coup de pouce à l'or. Le métal jaune et le dollar évoluent souvent dans des directions opposées. L'or était coté à 1 999,42 USD l'once mardi en fin d'après-midi, en hausse par rapport aux 1 974,08 USD de lundi.

"Le prix de l'or a repris son ascension et a ouvert avec une performance positive aujourd'hui, ce qui pourrait aider à prolonger les gains pour une deuxième semaine. Cependant, le marché pourrait trouver une certaine résistance près du sommet du mois dernier. L'or s'est redressé de façon constante depuis le début du mois d'octobre alors que les attentes en matière de politique monétaire ont changé et que les paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt ont diminué", a commenté Mohamad Ibrahim, analyste chez XS.com.

"Cependant, de nouvelles données économiques ainsi que la publication des minutes de la réunion de novembre de la Réserve fédérale plus tard dans la journée pourraient modifier l'opinion des traders sur la politique monétaire et pourraient avoir un impact sur la trajectoire des prix de l'or. La publication de données sur l'immobilier, le marché de l'emploi et les indices PMI cette semaine pourrait également alimenter une certaine volatilité."

Parmi les grandes capitalisations cotées à Londres, Admiral a clôturé à 2,7 %, l'une des meilleures performances. Citi a relevé le prix de l'assureur à "acheter".

Ailleurs, Workspace Group a perdu 7,2%. Il a annoncé une perte semestrielle, car les taux d'intérêt élevés ont affecté les évaluations immobilières, bien que les revenus locatifs se soient améliorés.

Le fournisseur d'espaces de travail flexibles a déclaré une perte avant impôts de 147,9 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 30 septembre, contre un bénéfice de 35,8 millions de livres sterling un an plus tôt.

L'entreprise londonienne a été pénalisée par une variation négative de la juste valeur des immeubles de placement de 170,8 millions de livres sterling, contre un gain de 8,1 millions de livres sterling un an plus tôt.

Les revenus locatifs nets ont toutefois augmenté de 8,7 % en glissement annuel, passant de 56,1 millions de livres sterling à 61 millions de livres sterling. Cela a permis au bénéfice commercial, qui ne tient pas compte des variations de la juste valeur, d'augmenter de 11 %, passant de 44,7 millions de livres sterling à 49,4 millions de livres sterling.

Capita a grimpé de 7,3 %. L'entreprise de sous-traitance a annoncé qu'environ 900 emplois sur ses 50 000 salariés risquaient d'être supprimés, alors qu'elle intensifie ses efforts de réduction des coûts.

Il a indiqué qu'il commencerait à mener des programmes de consultation des employés. Capita prévoit de réaliser des économies d'environ 60 millions de livres sterling sur une base annuelle à partir du premier trimestre de l'année prochaine, avec 27 millions de livres sterling de coûts exceptionnels liés aux suppressions d'emplois qui seront comptabilisés cette année.

Le pétrole Brent s'échangeait à 81,74 USD le baril mardi en fin d'après-midi, en baisse par rapport aux 82,78 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi.

Dans le calendrier économique de mercredi, le chancelier britannique Hunt prononcera son discours d'automne vers 1230 GMT. Ailleurs, il y a des données sur la confiance des consommateurs de la zone euro à 1500 GMT.

Le calendrier des entreprises locales comprend les résultats du troisième trimestre du détaillant de bricolage Kingfisher et les chiffres annuels de l'entreprise de logiciels d'entreprise Sage Group.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.